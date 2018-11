Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit vineri cu presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, pentru a continua discutia inceputa joi cu privire la ordonanta de urgenta in care vor fi preluate...

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans evita cu multa abilitate sa intre in anumite subiecte, pentru a nu recunoaste esecul Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV), a declarat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE. "Este un paradox la care sigur…

- Europarlamentarul Monica Macovei susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu s-au dus la Bruxelles și au incercat sa-i minta pe liderii europeni in ceea ce privește situația din Romania, insa aceștia și-au dat seama de minciuna pentru ca erau informați…

- In ședința CEx de vineri, cand Dragnea i-a infruntat pe dizidenții din partid, președintele PSD a facut și un anunț-surpriza, cu propunerea ca Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constituționala, s-o inlocuiasca pe Andreea Lambru in funcția de secretar general al Guvernului, scrie jurnalistul Laurențiu…

- In seara aceasta liderul ADLE, Calin Popescu Tariceanu, a fost invitat la emisiunea „Sinteza Zilei” unde a facut o serie de precizari cu privire la audierea fostului șef al SRI, George Maior, in Comisia de Politica Externa a Senatului.

- Mișcare-șoc anunțata in premiera de Calin Popescu-Tariceanu. „Miercuri, la ora 13.00, Comisia de politica externa a Senatului l-a solicitat pe ambasadorul Romaniei la Washington, Maior George, sa se...

- Vicepremierul Romaniei și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a marturisit ca iși dorește ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sa candideze la alegerile prezidențiale și sa iasa invingator.Grațiela Gavrilescu este de parere ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, indeplinește…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca ia in calcul inființarea unei comisii parlamentare, dupa ce Stan Mustața, fost judecator, a murit in penitenciar. Mustața fusese condamnat la 8 ani și jumatate, intr-un dosar instrumentat de DNA, dupa ce fusese…