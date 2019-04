Tăriceanu: Avem în vedere această posibilitate de a face o restructurare a Guvernului Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate de a face o restructurare a guvernului care sa ii permita premierului o miscare mai ampla si care sa evite piedicile pe care ar putea sa le puna presedintele", a spus Tariceanu miercuri la Antena 3. El a explicat insa ca, spre deosebire de numire, revocarea unui ministru nu poate fi "contracarata" de presedinte.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza declaratia presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit careia primarii ar trebui alesi in doua tururi de scrutin, Daniel Suciu a spus ca PSD isi mentine punctul de vedere - si anume ca aceste alegeri trebuie sa se desfasoare intr-un singur…

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…

- "Cred ca este evident pentru toata lumea ca presedintele Iohannis este interesat doar de campania electorala si de dorinta de a mai castiga un mandat si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa Guvernului cred ca a devenit principala preocupare a presedintelui. Am vazut…

- Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat ca președintele Klaus Iohannis ar putea sa ceara Guvernului sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Vezi aici declarația completa: Ciolos: Presedintele ar putea sa ceara Guvernului sa o sustina pe Kovesi Analistul…

- Șefa Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Cristina Tarcea, a precizat, luni, la emisiunea "Punctul de intalnire", de la Antena 3, ce s-a intamplat in cadrul intalnirii "pe intuneric" cu președintele Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, despre care a vorbit la inceputul lunii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca proiectul de buget va fi pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de maine, urmand sa fie adoptat."Maine va fi adoptat proiectul de buget. Va fi pe lista suplimentara, maine va fi adoptat", a declarat Viorica Dancila la Antena 3. Calin Popescu…

- Sefa Guvernului a ajuns, in aceasta dupa-amiaza, la Parlament, oprindu-se in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. In urma cu scurta vreme, in aceeasi incapere a intrat si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, semn ca urmeaza o intrevedere la nivel de Coalitie. Din cate anunta Antena…

- Președintele ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pare sa fi fost lasat in ceața de PSD și de Guvern, atunci cand vine vorba despre Legea bugetului. Tariceanu susține ca nu știe cand va fi adoptata legea in Guvern și, pe cale de consecința, nu știe nici cand va ajunge la Parlament.”Eu…