- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Vorbind despre o posibila decizie cu privire la scandalul iscat de inregistrarile de la DNA Ploiești, Codrin Ștefanescu, secretarul general-adjunct al PSD, s-a aratat nemulțumit de comportamentul autoritaților din Romania pana in acest moment. Politicianul l-a criticat acid și pe Tudorel Toader, ministrul…

- Scandalul din Justitie aduce neintelegeri mari si in PSD. Unul dintre liderii social democratilor da de pamant pur si simplu cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Codrin Stefanescu spune ca Toader nu va cere revocarea sefului DNA, Laura Codruta Kovesi si a ironizat intalnirea dintre titularul de…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, iar la ieșire a lansat atacuri dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dar și la adresa Laurei Codruța Kovesi.Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un…

- 'Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Dragnea, reactie ironica dupa conferința de presa a șefei DNA: ”Sunt linistit, probele nu s-au falsificat!” a spus președintele PSD, joi, la Parlament. Și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a spus ca Laura Codruța Kovesi ”nu vede barna din ochiul ei, a institutiei, dar cauta sa gaseasca defectele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra DNA. "Am vazut cateva extrase in presa din discursul doamnei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, referitor la conferinta sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca aceasta „nu vede barna din ochiul ei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora”. De asemenea, el a afirmat ca nu este nevoie de o sedinta a Coalitiei…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, referindu-se la acuzațiile aduse DNA și Laurei Codruța Kovesi, ca nu va sesiza Inspecția Judiciara. „Sa ne spuna ce?”, a aratat Toader, adaugand ca va formula cu siguranța o recomandare in privința conducerii DNA.

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, referindu-se la acuzațiile aduse DNA și Laurei Codruța Kovesi, ca nu va sesiza Inspecția Judiciara. „Sa ne spuna ce?”, a aratat Toader, adaugand ca va formula cu siguranța o recomandare in privința conducerii DNA.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere. "In anul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt cativa dintre ”capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind ”un fel de Pinochio”.

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procurorul general Augustin Lazar dispunând,…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti, la Arad, despre modificarile aduse legilor Justitiei, aratand ca acestea sunt necesare “pentru consolidarea Justitiei”. “E la moda sa discutam despre coruptie, dar din pacate lumea vede doar coruptia financiara. La…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu a fost adus, marți dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani in care anchetatorii au efectuat percheziții in mai multe județe. Potrivit unor surse apropiate anchetei,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare la raportul privind…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca se va pronunța asupra modificarilor aduse Legilor Justiției in comisia parlamentara speciala abia dupa ce va fi prezentata forma finala a proiectului, precizand ca nu dorește sa faca evaluari de parcurs. „Nu fac eu evaluari de parcurs. (…) Sa…