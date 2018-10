Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, il acuza pe procurorul general ca "minte ca sa iși scape pielea", dupa ce Augustin Lazar a afirmat ca protocoalele dintre Parchetul General si SRI au fost semnate in baza unei hotarari de guvern semnate de premierul Tariceanu."Constat ca Procurorul…

- La baza protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI) a stat Hotararea de Guvern din 2005 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007 si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii, precizeaza vineri Parchetul General (PG).

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca va analiza in detaliu prevederile Ordonantei de Urgenta pe legile Justitiei adoptate luni de Guvern, urmand apoi sa dea un punct de vedere. Intrebat daca e normala adoptarea unui astfel de act normativ fara avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Augustin Lazar aduce la lumina noi informații despre „Dosarul Jandarmilor”. Procurorul general al Romaniei susține ca existe documente ce trebuie declasificate pentru ca ancheta sa poata continua.

- Procurorul general Augustin Lazar afirma ca au existat doua protocoale semnate in aceeași zi intre Parchetul General (PG) și SRI pentru un motiv clar, insa nu a explicat de ce s-a comunicat existenta unui singur protocol din 2016."Explic existența a doua protocoale: unul viza siguranța naționala…

- Calin Popescu Tariceanu are o ieșire furibunda, dupa ce au ajuns, in spațiul public, inca doua protocoale secrete. Ele sunt semnate in decembrie 2016, intre actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Președintele Senatului spune ca cele doua protocoale ”reprezinta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, crede ca este „sanatos” faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu vrea sa desemneze la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) un procuror care provine din institutie. El spune ca nu pleaca de la premisa ca toti procurorii DNA au gresit,…