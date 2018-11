Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 21.11.2018, plenul Senatului a votat noul vicepresedinte, in persoana presedintelui PSD Arges, senatorul Seban Valeca, care il inlocuieste in aceasta functie pe Adrian Tutuianu. Adrian Țuțuianu a fost revocat din funcția de membru al Biroului Permanent și vicepreședinte al Senatului, ca urmare…

- Calin Popescu Tariceanu va fi audiat in Comisia Juridica a Senatului. Audierea șefului Senatului și al ALDE vine in contextul in care DNA a cerut ca Parlamentul sa dea liber punerii sub urmarire a fostului premier. Conform primelor informații, dosarul lui Tariceanu are nu mai puțin de 73 de volume.“Ca…

- "Dupa cum stiti, avem o solicitare din partea Biroului Permanent (...) am pus in discutia Comisiei juridice astazi aceasta solicitare, impreuna cu sesizarea venita de la Parchet, si am stabilit cateva lucruri. In primul rand, fiecare membru al Comisiei a primit o copie a referatului de la Parchet,…

- Presedintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc, a anuntat, marti, ca pana luni, Calin Popescu-Tariceanu si avocaul sau pot sa studieze dosarele venite la Senat. Ulterior, aceasta comisie va trimite Biroului Permanent un calendar privind audierea liderului ALDE si redactarea raportului.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc, presedintele Comisiei Juridice a Senatului, a anuntat calendarul procedurilor in vedere votului pe solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu.Potrivit lui Cazanciuc, fiecare membru al Comisiei Juridice a primit azi o copie…

- Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA pentru inceperea urmaririi penale in cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care este acuzat ca a primit mita de 800.000 de dolari, a confirmat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Manda (PSD).

- Solicitarea adresata de Directia Nationala Anticoruptie in cursul acestei saptamani, cea privind inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie discutata in cadrul sedintei de luni a Biroului Permanent al Senatului. Procedura prevede ca dupa acest pas, Biroul Permanent…