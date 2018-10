Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu va fi audiat, marți, de la ora 13.00, in comisia SPP, acesta confirmand participarea, in contextul in care fostul director al SPP Dumitru Iliescu a declarat, la audierile de saptamana trecuta ca Serviciul trebuia sa ia masuri in cazul supravegherii președintelui Senatului.„Ne-a…

- Presedintele acestei comisii, social-democratul Daniel Butunoi, l-a invitat pe Paul Stanescu sa faca o scurta prezentare a motivelor care au stat la baza declaratiei publice pe care a facut-o la inceputul anului, urmand ca ulterior membrii Comisiei sa-i adreseze intrebari, potrivit Agerpres."Pentru…

- Senatorul PSD Daniel Butunoi a fost ales, marți, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si a unor lideri ai acestora, informeaza...

- Curtea Constituționala a decis, marți, admiterea sesizarii de neconstituționalitate formulata de PNL cu privire la inființarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Paza și Protecție (SPP) in activitatea unor partide politice. Pe 4 iulie, plenul reunit…

- De asemenea, presedintele Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat ca discutiile au vizat opt subiecte, intre care si protocoalele incheiate de SRI, cu accent pe protocoalele semnate cu institutiile din justitie. Audierea lui Eduard Hellvig in Comisia…

- Alexandre Benalla, fost colaborator al presedintelui francez Emmanuel Macron urmarit pentru acte de violente, nu va veni in fata comisiei de ancheta a Senatului inainte de finalizarea anchetei, a anuntat marti avocatul lui, informeaza AFP. "Nu vrea sa vina in fata unei comisii pentru a face declaratii…