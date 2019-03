Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, ca raspuns la solicitarea magistraților clujeni de sesizare a Curții Constituționale dupa OUG pe legile justiției, daca un astfel de conflict ar exista, acesta ar putea fi rezolvat doar de CCR, nu prin demonstrații de strada.”Daca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista disponibilitate atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor pentru modificarea Ordonantei 114/2018, pentru evitarea efectelor adverse. "Ordonanţa 114 urmează să intre în dezbatere la Senat. Există disponibilitate…

- La inceputul auderii in Parlament a guvernatorului BNR Mugur Isarescu cu privire la ROBOR și a dobanzilor la credite a avut loc o scurta intrevedere intre Mugur Isarescu și Calin Popescu Tariceanu.Citește și: Ministru PSD contrazice teoria ALDE la prezidențiale: Avem mulți candidați cu potențial…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca nu stie daca proiectul de buget pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern marti, intrucat nu este membru al Executivului si nu a discutat cu premierul sau cu alti ministri pe acest subiect. ‘Eu nu fac parte din Guvern. Va rog ca aceasta intrebare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca sambata va fi aprobat proiectul de buget in Guvern, iar saptamana viitoare va fi dezbatut in Parlament. „Este un buget bun, in...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca a convocat acest for legislativ in prima sesiune ordinara din acest an, sambata urmand sa aiba loc o sedinta a Birourilor permanente reunite pentru a stabili calendarul pentru dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de stat pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca va discuta cu premierul Viorica Dancila la Parlament pe tema suspendarii sedintei CSAT de catre presedintele Klaus Iohannis, informeaza Agerpres."Am vazut-o aseara pe doamna Dancila si am vorbit cu dansa, dar n-am stat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca legea bugetului pentru anul 2019 va fi adoptata in decembrie, daca se va rezolva impasul de la CSAT. „Bugetul urmeaza sa fie prezentat in cateva zile. Stiu acum ca este un impas la CSAT. Le tratam pe rand. Probleme, vad ca nu…