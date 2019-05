Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, la Vaslui, ca subiectul eventualei sale candidaturi pentru functia de presedinte al Romaniei va fi transat dupa alegerile europarlamentare, inclusiv printr-o discutie cu aliatii de la guvernare, social-democratii. Declaratia sa survine in contextul in care …

- La mitingul PSD de la Targoviște, candidații PSD pentru Parlamentul European și-au susținut discursurile in fața popriilor simpatizanți. Rovana Plumb, locul 1 pe lista PSD pentru Bruxelles, a declarat ca PSD va lupta cu cei care voteaza impotriva Romaniei. Carmen Avram, fosta jurnalista de la Antena…

- "Aceasta atitudine a presedintelui nu face decat sa confirme ceea ce am spus in ultima perioada, in ultimele zece zile aproximativ, legat de referendum. Si anume ca presedintele si-a abandonat rolul sau de garant al Constitutiei si de mediator in societate, intre societate si institutiile statului…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat miercuri, la Ploiești, pe președintele Klaus Iohanis ca folosește referendumul pentru a se implica in campanie, deturnand discuția publica de la ceea ce ar trebui sa fie de interes- oamenii pe care Romania ii va trimite in Parlamentul European, conform…

- "Referendumul reprezinta o frumoasa diversiune facuta de presedinte, care, asa cum am spus, se si dovedeste. A inceput sa mearga prin tara la diferite mitinguri in campania pentru alegerile din Parlamentul European, vrand sa fure startul pentru alegerile prezidentiale. Presedintele nu este un actor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat sâmbata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justitie, pentru ca îl considera o greseala care ar putea perturba tema alegerilor pentru Parlamentul European.

- "O sa dau din casa. O sa spun cateva cuvinte despre o discutie pe care am avut-o cu Carmen. Mi-a pus o intrebare foarte simpla: "Ce trebuie sa fac?". Si i-am spus: "Doar sa fii tu pentru ca ceea ce am vazut noi la tine si toata tara, in acesti ani, puterea pe care ai avut-o si tu si colegii tai de…