Tăriceanu anunţă un posibil candidat comun PSD-ALDE la prezidenţiale: "Împreună îl vom bate pe Iohannis" "Vedeți cateodata ca cele doua partide ale coaliției au partide diferite și mulți se grabesc sa ne cante prohodul. Realitatea este ca putem avea opinii diferite, dar ceea ce ne apropie sunt principiile. (...) Fiți liniștiți și spuneți colegilor și simpatizanților PSD ca atat timp cat ne unesc aceste principii, coaliția merge mai departe și, așa cum am discutat de mai multe ori, trebuie sa ne propunem nu doar orizontul 2020. Așa cum am discutat cu Liviu in ultima perioada, orizontul nostru trebuie sa fie 2024 pentru ca avem multe lucruri de facut impreuna și daca nu le facem noi, cine sa le… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

