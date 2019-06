Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, marțea viitoare, inființarea unii Comisii comune a celor doua camere ale Parlamentului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala.Potrivit Hotararii de infiintare, comisia va avea la…

- Ca urmare a solicitarilor formulate de reprezentanți ai mass media și avand in vedere interesul public major suscitat de tematica solicitarilor respective, pentru o corecta informare a opiniei publice, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa va comunice urmatoarele: La data de 6 iunie…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, nemultumirea, luni seara, fata de modul in care PSD si ALDE continua sa "obstructioneze justitia", facand scut in jurul lui Calin Popescu Tariceanu, prin respingerea cererii DNA de incepere a urmaririi penale, intr-un dosar in care presedintele Senatului este…

- Calin Popescu Tariceanu e de parere ca trebuie gasite solutii la aglomerarile de la sectiile de votare din strainatate, el venind cu o propunere concreta: acestea sa fie deschise timp de o saptamana. Presedintele Senatului spune ca votarea a fost mai dificila si pentru ca au fost 3 buletine de vot.

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte ALDE, sustine ca nimeni nu a incercat sa ingreuneze votul din Diaspora, dovada fiind infiintarea unui numar dublu de sectii fata de alte alegeri. Tariceanu a anuntat ca ALDE propune ca votul din diaspora sa aiba loc, pe viitor, timp de o saptamana, pentru ca si…

- Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara ca atat el, cat si presedintele PSD, Liviu Dragnea, sunt dispusi in orice moment sa acorde in Parlament votul pentru restructurarea Guvernului, scrie Agerpres.Prim ministrul are toata libertatea sa procedeze in atare…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, joi, ca le-a transmis membrilor din Comisia juridica sa urgenteze elaborarea unui aviz in privința solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale in cazul sau, potrivit Mediafax.„Colegii mei din senat si din Comisia juridica stiu,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca le-a solicitat senatorilor din Comisia juridica sa urgenteze elaborarea avizului în privinta cererii DNA de începere a urmarii penale în cazul sau, mentionând ca este dispus în orice moment sa prezinte…