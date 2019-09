Stiri pe aceeasi tema

- Deputații și senatorii se intorc luni in Parlament pentru inceputul sesiunii parlamentare. Aceștia vor alege noua componența a Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Un nou președinte al Senatului va trebuie ales in cazul in care Calin Popescu Tariceanu va demisiona din funcție.Citește…

- Deputatii PNL, USR, PMP si Pro Romania au semnat pentru convocarea sesiunii extraordinare in perioada 26 – 30 august. Parlamentarii opozitiei cer ca in sesiunea extraordinara sa fie dezbatute: abrogarea legii recursului compensatoriu, abrogarea Ordonantei 51/2019 care scoate transportul rutier interjudetean…

- Viorica Dancila nu-și va retrage candidatura de la viitoarele alegeri prezidențiale, a anunțat președintele PSD dupa Comitetul Executiv al PSD. Acest subiect nu a fost deloc abordat in discuțiile cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care ar fi vrut sa fie el candidatul coaliției aflate la guvernare.…

- Social democrații se reunesc luni, în ședința Comitetului Executiv unde vor discuta despre soarta Coaliției PSD-ALDE. Liderii PSD nu vor sa cedeze în fața santajului lansat de Tariceanu și spun ca vor merge în continuare cu Viorica Dancila drept candidat la prezidențiale. De altfel,…

- ​În coaliție de guvernare cu PSD, Calin Popescu Tariceanu anunța, pe Facebook, o alianța politica cu Pro România, condusa de Victor Ponta. ​„Discuții fructuoase în aceasta dimineata cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotarât o viitoare colaborare sub…

- Ponta a apreciat, la TVR1, ca la sedinta Comitetului Executiv National al PSD Viorica Dancila va fi desemnata drept candidatul la prezidentiale. El a adaugat ca dialogul va continua, "daca este cazul", adaugand ca un candidat sustinut de PSD, ALDE si Pro Romania va intra in turul II al alegerilor…

- Soluția pentru PSD, Pro Romania și ALDE ar putea fi alianța USL 3. "USL 3 ar fi soluția pentru PSD, Pro Romania și ALDE. (...) Lumea s-a saturat sa vada aceleași fețe eterne in politica romaneasca. S-a saturat de dinastia dinozaurilor politici", a zis Remus Borza la DC News. Un candidat…

- Dupa o pauza relativa, cazul fetitei Sorina din Baia de Arama redeschide subiectul „republicii procurorilor”, atat de drag ambelor tabere, din motive electorale. Mihai Fifor, devenit dupa epoca Dragnea unul din liderii importanti ai PSD, spune ca ” asa se intampla cand o societate isi rezolva problemele…