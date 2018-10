Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca, in ședința de luni a Biroului permanent al forului superior al Legislativului, a fost aprobata trimiterea catre CCR a unui punct de vedere cu privire la conflictul juridic intre Parchet și Parlament, legat de protocolului SRI-PG din 2016.

"Chiar, la ultimul punct, suplimentar, am aprobat punctul de vedere pe care Seantul il va trimite CCR in legatura cu conflictul intre Legislativ și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casației și Justiției, in legatura cu protocoalele secrete. Ni s-a solicitat un astfel de punct de vedere",…