Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are în vedere o restructurare a Guvernului în Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului în numirea unor

- "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate de a face o restructurare a guvernului care sa ii permita premierului o miscare mai ampla si care sa evite piedicile pe care ar putea sa le puna presedintele", a spus Tariceanu miercuri la Antena 3.El a explicat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca actuala Coalitie are in vedere o restructurare a Guvernului in Parlament prin care "sa evite" eventuale "piedici" puse de seful statului in numirea unor ministri. "Vedem ce urmeaza in continuare. (...) Avem in vedere aceasta posibilitate de a…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza declaratia presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit careia primarii ar trebui alesi in doua tururi de scrutin, Daniel Suciu a spus ca PSD isi mentine punctul de vedere - si anume ca aceste alegeri trebuie sa se desfasoare intr-un singur…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca exista disponibilitate atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor pentru modificarea Ordonantei 114/2018, pentru evitarea efectelor adverse. "Ordonanţa 114 urmează să intre în dezbatere la Senat. Există disponibilitate…

- E tensiune in PSD dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins, pentru a treia oara, numirea Liei Olguța Vasilescu in funcția de ministru al Dezvoltarii. Conform surselor Romania TV, PSD a decis deja: va face sesizare la Curtea Constiționala a Romaniei. Maine, social - democrații vor avea o ședința…

- Președintele ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pare sa fi fost lasat in ceața de PSD și de Guvern, atunci cand vine vorba despre Legea bugetului. Tariceanu susține ca nu știe cand va fi adoptata legea in Guvern și, pe cale de consecința, nu știe nici cand va ajunge la Parlament.”Eu…