Tăriceanu, analiză dosar urmărire penală. Însoțit de avocat El este insotit de avocat, spre deosebire de miercuri cand a fost singur sa vada care sunt documentele adunate de procurori.



Miercuri, dupa ce a parcurs aproximativ 80 de pagini din primul volum al dosarului, Tariceanu a spus ca solicitarea DNA "nu are sustinere in acuzare si este facut pentru alte scopuri". Niciun element acuzator



El a adaugat ca procurorii fac o acuzatie in baza unei oferte care a fost transmisa de consultanti straini, dar a sustinut ca nu exista un raspuns de acceptare si nici vreun contract.



Presedintele Senatului a mentionat ca nu a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice, senatorul Robert Cazanciuc, anunta ca Tariceanu poate sa-si studieze dosarul de la DNA, in baza caruia se cere incuviintarea inceperii urmaririi penale, incepand de miercuri pana lunea viitoare. Dosarul, care are 73 volume, fiecare cuprinzand intre 79 si 349…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu isi studiaza dosarul la comisia juridica din Senat. Acesta a declarat, ca „in dosar nu exista probe si este facut pentru alte scopuri”. Tariceanu a precizat, la comisie, ca dosarul este „impanat cu lucruri care impresioneaza prin volum si nu prin continut”.…

- "Legat de situatia domnului Tariceanu, sper ca va avea demnitatea sa nu se ascunda dupa o imunitate si sa accepte aceasta ancheta care se desfasoara in momentul de fata. Oricum vreau sa transmit ca domnul Tariceanu este linistit datorita faptul ca daca Codul penal si Codul de procedura penala vor…

- Biroul permanent al Senatului a repartizat, luni, Comisiei juridice solicitarea DNA si dosarul care il vizeaza pe Calin Popescu-Tariceanu, pentru infractiunea de luare de mita. Comisia juridica are 5 zile la dispozitie pentru a prezenta calnedarul pentru adoptarea raportului, raport care va merge apoi…

- Aceasta intrucat luarea de mita se prescrie dupa 10 ani si Tariceanu este acuzat ca “ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, foloase materiale in valoare de aprox. 800.000 USD de la reprezentantii unei companii austriece”, dupa cum a aratat DNA. Pentru ca procurorii sa il poata pune sub…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat ca ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la reprezentantii unei companii austriece pentru a incheia mai multe acte aditionale la un contract comercial, banii fiind folositi pentru campania electorala. „Procurorii desfasoara o investigatie…

- Procurorii DNA au transmis o serie de precizari cu privire la dosarul în care este vizat Calin Popescu-Tariceanu, în care vorbesc despre o presupusa mita de 800.000 de dolari pentru actualul șef al Senatului. ”Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni…

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…