Tăriceanu: ”Am stat peste jumătate de oră la coadă și NU m-am simțit umilit” Senatorii PNL, USR si PMP au criticat, in textul motiunii, organizarea „unui numar insuficient de sectii de votare”, „modul in care au fost atribuite urnele in sectiile de votare din strainatate” si „lipsa de sustinere pentru initiativa legislativa privind votul prin corespondenta si a propunerilor de modernizare a legislatiei electorale propuse de Opozitie”. „Asistam la un adevarat dialog al surzilor. Am asistat la luari de pozitie care nu au vrut sa tina cont de niciun argument prezentat de ministrul de Externe. Faptul ca presedintele a anuntat cu o zi dupa ce Ministerul de Externe publicase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

