Tăriceanu: Am renunţat la candidatura la prezidenţiale Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat luni, la finalul unei sedinte a conducerii formatiunii, ca a luat decizia de a renunta la candidatura la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie.



"Va anunt ca am renuntat la candidatura la prezidentiale, pentru a nu se mai spune ca intentia pe care noi am manifestat-o de a parasi coalitia este bazata pe decizia PSD-ului de a-si desemna un candidat la prezidentiale. Pentru noi, cei din ALDE, mai important decat candidatura la prezidentiale este viitorul politic al ALDE, ca partid politic de reprezentare a valorilor si principiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

