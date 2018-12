Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, in cadrul Consiliului National PSD, ca atitudinea unor lideri UE sau firme fata de tara noastra duce la opinia conationalilor ca suntem tratati ca o tara de mana a doua.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, la sedinta PSD de la Parlament, ca toti au sperat la un partener in presedintele Klaus Iohannis si nu la al doilea "Basescu", dar urmarile s-au vazut.

- "Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa avem in președintele Romaniei un partener care sa ne ajute in stoparea erodarii și degradarii sistemului de justiție. Am sperat și eu ca și dumneavoastra sa avem in președintele Romaniei un partener pentru o Romanie puternica și demna in Europa. Am sperat și…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la ședința Consiliului Național PSD, ca Guvernele conduse de Sorin Grindeanu și de Mihai Tudose au picat din cauza razboiului de „gherila” dus de președintele Klaus Iohannis impotriva PSD-ALDE.„Sunt convins ca am fi putut…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata seara, la Poiana Brasov, ca Romania ar fi trebuit sa aiba si o "agenda nationala" pentru perioada cat va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar unul dintre obiectivele cuprinse pe aceasta ar fi putut fi aderarea…

- Deși liderul PSD Liviu Dragnea susținea saptamana trecuta ca mai sunt doar niște detalii tehnice in discuție, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat luni ca partidele de guvernamant nu au cazut de acord cu privire la 5% din datele proiectului. Surse oficiale au precizat pentru Profit.ro ca este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca procedura pentru alegerea conducerii ASF si numirea noilor membrii din cadrul CNA va fi reluata, deoarece comisiile de specialitate nu au putut audia candidatii in sedintele de luni.