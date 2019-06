Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, susține ca nu este adepta conducerii prin care toate deciziile sunt luate doar de catre președintele partidului. Este primul semnal de delimitare al Vioricai Dancila fața de modul in care Liviu Dragnea a condus PSD.Citește și: SURSE…

- "Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste manifestari de ura, dezbinare, jigniri. Am facut o referire la modul general, nu la o anumita persoana. Președintele trebuie sa ne dea motivarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. "In coalitie,…

- Cristian Tudor Popescu a comentat in termeni foarte duri situația in care se afla in acest moment Liviu Dragnea, dupa ce Viorica Dancila a preferat calea indicata de Klaus Iohannis. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 refuzul presedintelui Iohannis cu privire la remanierea ceruta…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, l-a criticat din nou in termeni duri pe ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Declarațiile lui Calin Popescu Tariceanu vin in contextul in care liderul ALDE a vizitat SUA și a criticat activitatea actualului ambasador roman. George Maior a precizat…

- Guvernul Dancila se reunește in ședința la ora 8.00, pe ordinea de zi publicata nefiind prezent proiectul pentru modificarea OUG pe fiscalitate 114/2018. Totodata, președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca ar fi ilegitima o ordonanța pe coduri, atata timp cat a anunțat convocarea referendumului.Cu…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, vine joi in Romania, el urmand sa aiba intrevederi cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Klaus Iohannis il va primi la ora 15.00…

- Parlamentarii coalitiei de guvernare vor sa voteze pe repede inainte legea bugetului de stat. Miercuri sunt programate şi dezbaterile şi votul final, iar aleşii puterii vor să treacă legea fără modificările cerute de preşedintele Klaus Iohannis, care a catalogat…