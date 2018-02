Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a TLDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia urmand sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca va merge la Comisia de control a activitatii SRI, dupa ce a fost invitat de catre seful acestui for legislativ, Claudiu Manda, adaugand ca nu i-a „trecut prin minte sa procedeze altfel”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- "Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu si i-am spus ca il invitam la comisie. Domnia sa a acceptat, urmand ca in perioada urmatoare sa stabilim data si ora la care sa fie aceasta audiere", a declarat Claudiu Manda, intr-o conferinta de presa. El a precizat ca vor exista…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la SPP. In sedinta de Guvern de miercuri, premierul Viorica Dancila anuntase ca ea si membrii Cabinetului ei au renuntat la protectia asigurata de SPP.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI va analiza, in prima sedinta, o scrisoare primita de la Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret, a declarat, miercuri, senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei."Am primit o scrisoare…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, marti, ca Romania este „sub asaltul” „statului paralel", al celor care „au ajuns sa fie corpuți de putere” si ca ALDE, partidul pe care il conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel".

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat joi ca in Parlament trebuie "reprimate" orice derapaje de limbaj si de la comportamentul civilizat din partea tuturor.Intrebat daca va discuta conducerea Senatului despre limbajul neadecvat folosit de senatorul Liviu Brailoiu vizavi…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul privind Casa Regala. „Din cate știu, Romania este republica, nu monarhie”, a declarat premierul. Ulterior, el a declarat la Parlament, ca este un punct de vedere personal. UPDATE ora 15.50 „Eu am declarat in nume personal, consider ca acel Palat (Palatul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca PSD și ALDE nu sunt de acord cu amendamentul trecut in Comisia de Buget la Legea bugetului de stat pe 2018 prin care se transfera 100% din banii colectați din impozitul pe venit catre Unitațile Administrativ Teritoriale.”Acel amendament…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedura de urgenta accelerata pentru dezbaterea legilor Justitiei in forul decizional. Senatorii vor putea depune amendamente doar pana luni dimineata, iar raportul va fi elaborat in maximum 24 de ore. "Termen de depunere a amendamentelor: luni,…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunta saptamana trecuta ca a fost aprobat memorandumul referitor la desfasurarea acestei sedinte si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea stabilita de protocolul de stat.Fostul suveran al Romaniei a murit, marti, la varsta de 96 de ani, la…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Invitatia a fost transmisa in urma cu o saptamana de presedintele Comisiei de aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu. Acesta a explicat ca a convenit cu Carmen Dan data audierii, in functie de agenda acesteia. "Am convenit impreuna sa ne vedem aici, la comisie, pentru tema pentru care…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca el a avut un program oficial de 1 Decembrie și a depus o coroana de flori la Monumentul Eroului Necunoscut, dar referitor la participarea la parada militara, Tariceanu a explicat ca de la bun inceput a refuzat invitația in tribuna oficiala.”Pe…

- ALDE nu sustine prevederile privind raspunderea magistratilor adoptate de comisia parlamentara privind Legile Justitiei, deoarece le considera inoperante, a declarat deputatul Steluta Cataniciu, vicepresedinte al partidului, intr-un comunicat remis duminica. „In calitatea mea de membru al Comisiei speciale…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca va cere luni Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului demiterea presedintelui Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, pentru depasirea atributiilor…

- Comisia pentru Controlul SRI din Parlament a cerut Serviciului desecretizarea stenogramelor ședinței in care a fost audiat generalul Dumitru Dumbrava, secretar general al SRI. Eduard Hellvig a acceptat cererea facuta de Claudiu Manda, iar stenogramele care, conform regulilor, sunt facute de SRI,…

- Florin Ghiulbenghian a fost audiat marti la Comisia parlamentara pentru controlul SRI, unde a prezentat o serie de cazuri in care sunt implicati ofiteri ai Serviciului Roman de Informatii. El a detaliat, printre altele, si despre implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind prostituatele la serviciile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, ca nu va accepta invitația președintelui Klaus Iohannis la parada de 1 Decembrie, dar ca va fi prezent la un alt eveniment dedicat Zilei Naționale. „O sa merg la parada. (…) Undeva, in țara. O sa discutam la partid și o sa vedem care este cel mai bun…

- Generalul SRI Dumitru Dumbrava a spus, miercuri, la audierile din Comisia parlamentara de control al SRI ca o cunoaste pe procurorul DNA Alexandra Lancranjan si ca a colaborat cu ea, negand insa ca ar fi ajutat-o in cariera, a declarat presedintele comisiei, senatorul Claudiu Manda.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, neaga faptul ca la nivelul coaliției de guvernare s-ar fi purtat discuții despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a negat ca suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis ar fi pe agenda…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza Parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca si daca ar primi nu s-ar duce sa stea alaturi de „acel domn care functioneaza…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca noile masuri fiscale vor corecta "anomaliile" din sistemul românesc. Presedintele Senatului spune ca scopul este reducerea evaziunii si cresterea contributiilor la bugetul de pensii.