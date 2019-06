Tăriceanu: Am anunţat mai de mult intenţia de a candida la prezidenţiale; prima opţiune - o candidatură comună cu PSD Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca si-a anuntat mai de mult intentia de candida la alegerile prezidentiale, dar nu si-a schimbat optiunea ca este cu mult mai utila o candidatura comuna din partea coalitiei de guvernare, urmand sa aiba discutii pe aceasta tema cu cei din PSD. "Am discutat asta cu colegii mei, nu sunt solicitari noi, nu mi-am schimbat punctul de vedere, am anuntat mai de mult intentia de a candida la alegerile prezidentiale, dar, in acelasi timp, tin sa subliniez ca, asa am discutat cu cei din PSD in cadrul coalitiei politice pe care o avem, ca este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca si a anuntat mai de mult intentia de candida la alegerile prezidentiale, dar nu si a schimbat optiunea ca este cu mult mai utila o candidatura comuna din partea coalitiei de guvernare, urmand sa aiba discutii pe aceasta tema cu cei din…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca liderii organizatiilor partidului vor discuta in aceasta saptamana pentru a lua o decizie referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale. El a mentionat ca a fost inteles gresit, cand, dupa scrutinul din 26 mai, a spus…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica, la sediul central al formatiunii, ca pentru a stabili un candidat comun al PSD-ALDE pentru alegerile prezidentiale este necesar un timp de reflectie si analiza. "Nu vreau sa-mi schimb punctul de vedere in aceasta privinta. Am hotarat ca…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca nu a înțeles ca anunțul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidențiale. Președintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide. De partea cealalta, președintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare."In ceea ce priveste…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare. "In ceea ce priveste…

- Liviu Dragnea a reiterat, joi, ideea unei candidaturi comune din partea aliantei PSD-ALDE la alegerile prezidentiale ce vor avea loc la sfarsitul acestui an, fara sa excluda o candidatura a lui Calin Popescu-Tariceanu, iar o decizie in acest sens se va lua dupa europarlamentare. ''Am spus de…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca e pregatit sa iși asume candidatura la alegerile prezidențiale, dupa ce o sa vada datele din sondaje. El a afirmat ca a discutat in cadrul coaliției și anunțul despre o eventuala candidatura il va face dupa europarlamentare, conform Mediafax.Citește…