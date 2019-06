Tăriceanu: ALDE va discuta săpătmâna aceasta cu liderii organizaţiilor pentru stabilirea candidatului la prezidenţiale Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca liderii organizatiilor partidului vor discuta in aceasta saptamana pentru a lua o decizie referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale. "O declaratie a mea dupa alegerile din 26 mai a fost interpretata de unii ca o renuntare la candidatura. Eu am spus atunc ca la momentul respectiv nu discut despre acest subiect si cred ca era si logic de ce nu discut despre acest subiect. In continuare insa, sigur ca si noi, la ALDE, si cei din PSD, aceasta problema va trebui sa o rezolvam. Si la ALDE o sa discutam probabil chiar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

