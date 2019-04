Stiri pe aceeasi tema

- "In general, dl. Iohannis nu e interesat de consultari reale, ci doar de simularea lor. Nu vrea dialog autentic, vrea doar sa țina predici de pe scarile Cotrocenilor; nu are niciodata indoieli și nu dorește sa asculte parerea altora. Nu acceptam sa dezbatem teme de Justiție, atat timp cat dl Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, ca guvernarea PSD a eșuat, reproșandu-le acestora ca nu termina cu asaltul asupra justiției. Tot el a spus ca nu poate accepta sa existe amnistie și grațiere pentru corupți. De asemenea, acesta a spus ca va consulta din nou Parlamentul…

- Subliniind ca partidul sau nu are nimic impotriva consultarii populare pe care Klaus Iohannis a anuntat ca o va convoca in 26 mai, pe tema Justitiei, Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendum. Liderul ALDE considera ca referendumul ar pune in plan…

- Judecatorul Cristi Danilet precizeaza ca presedintele Klaus Iohannis a chemat la consultari judecatorii si procurorii pe legile justitiei, nu pe referendum, in virtutea calitatii lui de mediator, fiind ingrijorat ca legile s-au modificat pentru a usura situatia juridica a unor personaje.

- Dacian Cioloș a reacționat sâmbata fața de atacurile lui Calin Popescu Tariceanu care spunea ca liderul PLUS vrea sa faca politica cu ”niște neterminați care nu au o carte de vizita profesionala”, transmițându-i acestuia ca terminata va fi cariera sa. ”Domnul Tariceanu…

- Ședința importanta in coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a ținut de cuvant și a avut discuția promisa cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pe tema mandatului ministrului Justiției, Tudorel Toader.Citește și: Mircea Badea, DEZLANȚUIT la adresa soției lui Crin Antonescu: 'Sa fii, totuși,…

- Pagina de Facebook a PSD îl ataca pentru a treia zi consecutiv pe președintele Klaus Iohannis, postarea de duminica fiind o imagine cu sondaj, evident inventat, pentru un ”5 years challenge”.Potrivit imaginii cu așa-zisul sondaj - imagine însoțita de mesajul ”no…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, marti, faptul ca partidele din coalitie vor incerca sa gaseasca o solutie in ceea ce priveste completarea Guvernului Dancila, in conditiile in care de mai mult de doua luni Klaus Iohannis nu accepta propunerile de demnitari pentru Ministerul Dezvoltarii…