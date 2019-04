Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a amanat din nou un punct de vedere referitor la cererea DNA de urmarire penala in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu. Lucrarile comisiei au fost suspendate din lipsa de...

- Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a afirmat, marti, ca Biroul permanent ar putea adopta, in cazul unei solicitari, un termen mai scurt pentru Comisia juridica pentru formularea unui punct de vedere referitor la cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, dupa intalnirea cu Coaliția Romana pentru Dezvoltare, ca OUG 114 din domeniul fiscal ar putea fi modificata, insa nu va fi abrogata sub nicio forma. Tariceanu a mai spus ca taxa pe activele bancare se poate micșora. „Ordonanța…

- "O sa astept concluziile colegilor mei senatori de la cele doua comisii, sa vedem daca au fost depuse amendamente, ce amendamente au fost depuse, pentru a face anumite ajustari, reglajul fin, dar ceea ce va pot spune este ca ordonanta nu va fi abrogata cumva, sub nicio forma, pentru ca am vazut tot…

- Ca urmare a unor articole aparute astazi in presa despre grupul Provident Financial UK care a primit o oferta de la competitorul sau, Provident Financial Romania doreste sa faca urmatoarele precizari: "Provident Financial Romania nu este acelasi lucru cu Provident Financial UK si nici nu face parte…

- ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, continua sa creasca. Indicele a urcat miercuri la 3,25%, cel mai mare nivel din 21 noiembrie 2018, cand a fost tot 3,25%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Marti, ROBOR…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa reflecteze "foarte serios" la consecintele pe care le-ar implica refuzul sau de a semna noile...

- Ordonanta Urgenta 114, care introduce o serie de taxe, printre care si celebra taxa pe lacomie, va fi discutata saptamana viitoare in Parlament. Mai intai insa, Comisia de buget-finante din Senat va trebui sa dea marti un raport final. Dupa finalizarea dezbaterii bugetului, revine in atentia parlamentarilor…