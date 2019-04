Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca le-a solicitat senatorilor din Comisia juridica sa urgenteze elaborarea avizului in privinta cererii DNA de incepere a urmarii penale in cazul sau, mentionand ca este dispus in orice moment sa prezinte in plen punctul sau de vedere.…

- Sedinta Comisiei juridice din Senat a fost intrerupta, marti, dupa ce senatorul USR Edward Dirca a semnalat faptul ca mai multi membri au parasit sala, nemaifiind cvorum pentru dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi, printre care solicitarea Parchetului General de ridicare a imunitatii parlamentare…

- Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a afirmat, marti, ca Biroul permanent ar putea adopta, in cazul unei solicitari, un termen mai scurt pentru Comisia juridica pentru formularea unui punct de vedere referitor la cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Biroul permanent al Senatului a respins solicitarea formulata de grupul parlamentar al PNL ca votul pe dosarul presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, prin care Parchetul General solicita inceperea urmaririi sale penale, sa se dea in sedinta de luni. "Este un caz fara precedent, un…

- Biroul permanent al Senatului a respins solicitarea formulata de grupul parlamentar al PNL ca votul pe dosarul presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, prin care Parchetul General solicita inceperea...

- 'Nu ma intrebati pe mine, eu nici nu am fost ieri la sedinta de Birou permanent. Am vazut acea solicitare care a fost depusa, este adresata Biroului permanent si Comisiei juridice, care trebuie sa raspunda la ea', a afirmat Tariceanu, intrebat pe aceasta tema. Grupul parlamentar PNL cere 'o explicatie…

- Solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de incepere a urmaririi penale in cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ramane blocata in Senat, la comisia juridica, la patru luni de la depunerea cererii. PSD cere prelungirea termenului de studiere a dosarului, prin vocea presedintelui…

- Liberalii ii critica pe cei din conducerea Senatului pentru nerespectarea calendarului votat in Biroul Permanent pentru dosarul prin care Parchetul General solicita inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu.