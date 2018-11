Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, la Parlament, ca va incepe miercuri, in lipsa avocatului, sa studieze cele 73 de volume in cazul solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale pe numele sau. “Eu personal da. Avocatul meu nu poate veni, o sa vina și el cred ca in ziua…

- "Vreau sa spun ca nu se face prin lege desecretizarea, sunt decizii ale Curtii Constitutionale care spun ca este suficienta o hotarare de guvern pentru a se desecretiza orice secret de stat. Curtea Constitutionala a stabilit inca din 2006 ca desecretizarea de documente strict secrete sau secrete…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca va analiza in detaliu prevederile Ordonantei de Urgenta pe legile Justitiei adoptate luni de Guvern, urmand apoi sa dea un punct de vedere. Intrebat daca e normala adoptarea unui astfel de act normativ fara avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a facut primele declarații dupa adoptarea OUG pe Legile Justiției.Liderul Senatului spune ca imi e greu sa va spun daca modificarile facute prin OUG sunt sau nu suficiente. Dar cred ca cea mai competenta persoana sa le faca era ministrul Justiției. Avem…

- Nemulțumirile lui Liviu Dragnea fața de ministrul Justiției, Tudorel Toader, raman motiv de tensiune in Coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, insista ca Toader ocupa in Guvern un loc al PSD, precizand ca i-a spus asta și șefului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care l-a propus pe actualul ministru…

- "La sfarsitul reuniunii am adoptat o Declaratie Comuna care stipuleaza obiectivele concrete. Avem o intelegere comuna cu privire la principalele obiectve pro-dezvoltare pro-UE si legaturi transatlantice (...) Cresterea convergentei reale intre statele membre (...). Initiativa are rolul de…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvern fara avizul CSAT, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Administratiei prezidentiale. Seful statului subliniaza ca este inadmisibila aceasta abordare a Executivului, in conditiile in care avizul…

- Liviu Dragnea a vorbit, la Antena 3, despre ordinele pe care i le da premierului Viorica Dancila. Șeful PSD spune ca e normal ceea ce face, pentru ca atunci cand vede ca ceva nu funcționeaza bine in Guvern, trebuie sa ii semnaleze. Ca argument in plus la comportamentul sau, Dragnea l-a adus in discuție…