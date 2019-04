Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justitie, pentru ca il considera o greseala care ar putea perturba tema alegerilor pentru Parlamentul European, transmite Agerpres....

- Liviu Dragnea a recurs la finalul anului 2018 la justiția europeana pentru a incerca sa obțina anularea raportului OLAF care sta la baza inculparii sale in dosarul Tel Drum. Președintele PSD a reclamat Comisia Europeana la Tribunalul Uniunii Europene (CJUE) pentru ca a refuzat sa inceapa o investigație…

- Comisia Europeana invita Guvernul sa respecte pe deplin principiul cooperarii loiale, consacrat de tratat, in ceea ce privește procedura de selecție a procurorului general european, aratand ca toți candidații trebuie sa poata participa nestingherit la toate etapele procedurii de selecție, a declarat…

- Președintele ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, reacție la anunțul președintelui Klaus Iohannis privind organzarea unui referendum pe justiție in 26 mai."Vreau ca lucrurile sa fie ințelese cat se poate de limpede: partidul nostru, ALDE, nu are nicio problema cu referendumul pentru…

- Viktor Orban a dat de inteles ca Guvernul ungar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, intr-un moment in care partidul sau nationalist, Fidesz, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai, transmite Reuters. Partidul Popular European (PPE)…

- Președintele UDMR, Kelmen Hunor, considera ca schimbarile dese din justiție nu-și au rostul și ca este o greseala sa schimbi regula dupa un an. Liderul UDMR spune ca Guvernul nu a propus un lucru bun cu aceasta ordonanta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a decis sa isi caute dreptatea in afara Romaniei. Astfel, in dosarul TelDrum, Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE. Liderul PSD a atacat in justitie raspunsul Comisiei Europene la o plangere a sa impotriva modalitatii in care a fost…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, duce razboiul cu oficialii Comisiei Europene la un alt nivel. Dragnea ar fi acționat in judecata Comisia Europeana la Curtea Europeana de Justiție.Deocamdata nu se cunosc detaliile sesizarii lui Liviu Dragnea și motivele pentru care a luat aceasta decizie.…