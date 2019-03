Tăriceanu, acuzații grave la adresa lui Iohannis: DENIGREAZĂ România! Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca ar fi axat pe defaimarea și denigrarea Romaniei și a susținut ca a fost la Bruxelles unde ar fi fost felicitat pentru modul in care Bucureșitul exercita președinția Consiliului UE. „Toți parlamentarrii noștri vor merge la Bruxelles cu un gand precis, anume sa apere și sa susțina interesele Romaniei și ale romanilor. Sa facem in așa fel incat Romania sa fie o țara respectata, iar romanii care lucreaza in Europa sa fie tratați pe picior de egalitate, nu așa cum am vazut ca se intampla din pacate in unele țari. Sunt foarte dezamagit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

