Tăriceanu achitat. Udrea, mesaj: Eu nu am avut această şansă "Ma bucur pentru domnul Tariceanu, ca a fost achitat intr-un proces nedrept, unul dintre cele multe instrumentate de statul paralel impotriva adversarilor politici, sau oameni de afaceri, sau lideri de opinie, sau jurnalisti ori patroni de presa etc. Din fericire, a avut sansa sa ii fie judecat dosarul de un Complet format de unii dintre cei mai integri judecatori de la ICCJ si care nu sunt controlati de catre SRI. Eu nu am avut aceasta sansa, spre exemplu. Nu le dau numele, pentru ca nu vreau sa ii expun. Dar nu pot sa nu remarc ca revolta domnului Tariceanu exprimata in interventiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

