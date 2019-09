Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD, Gabriela Firea a declarat, la Mamaia, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca nu intelege cum de ALDE s-a retras la guvernare pentru ca PSD nu susținea candidatura lui Calin Popescu-Tariceanu, iar acum partidul acestui il susține pe Mircea Diaconu. “Nu am inteles pana…

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe 'problematica roma', anunța astazi pe Facebook ca și-a depus demisia din ALDE, partidul condus de Tariceanu. „Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile…

- Delegatia permanenta a ALDE a votat luni, in sedinta, iesirea partidului de la guvernare si sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, a anuntat liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu. Totodată, el a anunţat că va demisiona de la conducerea…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de opinie, in care președintele Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un al II-lea mandat in fruntea statului, ar fi votat in primul tur de 39% din totalul celor care au declarat ca merg la vot și au indicat o…

- Biroul de Presa Alde Neamț a transmis la redacție un material care atrage atenția asupra sondajului IMAS care se refera, in principal, la alegerile prezidențiale. Potrivit acestui sondaj, Calin Popescu Tariceanu ocupa poziția a doua, cu 14% din intenția de vot, pe cand Viorica Dancila ocupa poziția…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca ALDE nu e legat „ombilical” de guvernare. El a adaugat ca daca PSD nu împarte responsabilitațile și ia decizii singur atunci ALDE ar putea sa renunțe la a avea portofolii guvernamentale, potrivit Mediafax.„Daca pâna…

- „Daca pana acum coaliția nu a funcționat la parametrii optimi nu va așteptați ca dupa camania electorala situația sa se amelioreze. Riscurile sunt sa se deterioreze și mai mult situația care de multe ori e foarte tensionata. Sunt colegi de-ai mei care au cerut mai mult sau mai puțin sa ieșim de la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…