Tariceanu a felicitat-o pe Dancila pentru scrisoarea trimisa liderului CE

Stiri pe aceeasi tema

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- In calitate de prim-ministru al Guvernului Romaniei, am responsabilitatea sa apelez la toate parghiile legale și morale pentru protejarea și promovarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația puterilor in stat, independența justiției și in care sunt garantate drepturile și libertațile…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca in cursul zilei ii va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere detalii si informatii, dupa ce Ministerul Justitiei i-a confirmat ca au existat mai multe cereri din partea Comisiei Europene legate de situatia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, considera ca este intemeiata decizia Curții Constituționala de a nu se mai intalni cu experții Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare, deoarece CCR nu face parte din niciuna dintre puterile statului. Totodata, Toader atrage atenția…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea decide, marti, instituirea unui mecanism de monitorizare trimestriala a Planului de masuri pentru indeplinirea recomandarilor din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: Infrangere MAJORA pentru DNA, in razboiul…

- Presedintele Curtii Constitutionale (CCR) s-a intalit joi cu reprezentantii Comisiei Europene, veniti la Bucuresti pentru a discuta cu oficialii romani din sistemul judiciar pe subiectul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), raportul prin care UE evalueaza progresele Romaniei si Bulgariei in…

- Curtea Constituționala le transmite delegației Comisiei Europene, venita in vizita in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), ca nu mai dorește ca CCR sa participe in viitor la discuțiile pe aceasta tema.

- Dorneanu: Curtea este obligata sa aiba o poziție de neutralitate in relațiile dintre autoritațile publice CCR adopta o poziție categorica fata de Bruxelles. Plenul Curtii Constitutionale a transmis delegatiei Comisiei Europene, venita in vizita in Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Curtea Constituționala le transmite delegației Comisiei Europene, venita in vizita in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), ca nu mai dorește ca CCR sa participe in viitor la discuțiile pe aceasta tema. "In debutul intalnirii, președintele Curții Constituționale a transmis…

- CCR surprinde printr-o pozitie de forta fata de Bruxelles. Plenul Curtii Constitutionale a transmis delegatiei Comisiei Europene, venita in vizita in Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), ca nu mai doreste ca institutia sa fie implicata in discutiile pe aceasta tema.In…

- Conducerea Inspectiei Judiciare (IJ) a discutat, joi, cu expertii Comisiei Europene (CE), aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), despre preconizatele modificari ale legilor Justitiei. Potrivit unui anunt postat, vineri, pe pagina de Facebook a IJ, intalnirea…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a masurilor pentru indeplinirea angajamentelor Romaniei…

- 'Ultimul raport de tara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, insa nimeni de la PSD, nici la Palatul Victoria si cu atat mai putin de la partid, nu a catadicsit sa dea un raspuns la constatarile grave ale oficialilor europeni. Raportul…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca declara: Preocupați de luptele interne pentru putere, liderii PSD și membrii guvernului Dancila sunt total dezinteresați de problemele romanilor și obiectivele strategice ale țarii. Ultimul raport de țara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri,…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…

- Dragnea si Tariceanu, discutii cu Timmermans: A fost o intalnire buna. Urmeaza Iohannis, Dancila, Kovesi si Toader Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza Novinite,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza Novinite.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul conferintei de presa seful Guvernului subliniind ca va continua sa-l mentina consilier pe Darius Valcov, desi fostul ministru a fost condamnat in prima instanta la opt ani…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere presedintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justitia din Romania si sustine ca "in cazul unor noi atacuri asupra independentei sistemului…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, i-a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care ii cere sa ia in calcul initierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE, pentru Romania, in cazul unor noi atacuri asupra…

- Pozitia presedintelui Comisii Europene, Jean Claude Juncker, in privinta legilor Justitiei dovedeste “ca agenda paralela a lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”, spun oficialii PNL. Potrivit acestora, dezbaterile parlamentare pe modificarile…

- PNL cere din nou sesizarea Comisiei de la Venetia pentru legile justitiei Ludovic Orban, presedintele PNL foto: arhiva PNL considera ca semnalul dat miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker este lipsit de orice echivoc, apreciind ca prelungirea…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare o non-problema. "Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema", a declarat Iohannis la Bruxelles, miercuri, dupa o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Programul de Guvernare asumat de Viorica Dancila: Masuri economice amanate, și modificarea legislației pentru a impiedica abuzurile celor din justiție. Documentul care a fost trimis la Parlament urmeaza sa fie votat o data cu noul Cabinet condus de europarlamentarul Viorica Dancila. PSD-ALDE vrea modernizarea…

- Programul de guvernare-Cu cat va crește punctul de pensie și salariul minim Cota de TVA va scadea de la 19% la 18%, salariul minim va creste anual, punctul de pensie va fi majorat pâna la 1775 de lei, iar numarul taxelor pentru populatie va fi de cel mult 10, conform ultimei forme a programului…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…