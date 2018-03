Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce procurorul general, Augustin Lazar, a mentionat, la bilantul institutiei pe care o conduce, ca dosarul Hexi Pharma este unul reprezentativ, in instanta abia s-a incheiat judecata privind conflictul de competenta. Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica ...

- Judecatorul Florin Purigiu de la Curtea de Apel Bucuresti a facut o cerere de abtinere de la solutionarea apelului in cazul fostului locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, judecat pentru mai multe fapte de coruptie. Cererea a fost acceptata, scrie ziare.com. Magistratul a facut aceasta cerere…

- Dosarul in care se judeca procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Razvan Savaliuc, Radu Tudor și Bianca Nae, se apropie de final. Citește și: Kovesi, mutare FARA PRECEDENT in dosarul in care se judeca cu jurnaliștii Antena 3 Instanța…

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe astazi judecata in cazul in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este judecat pentru acuzatia de abuz in serviciu. Dosarul este denumit de mass-media Microsoft II.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a referit marti, in cadrul audierii sale la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la dosarul "Microsoft" si cel in care este acuzat de marturie mincinoasa, formuland o serie de intrebari privind activitatea SRI in cadrul acestora, a…

- Inspectorii Curtii de Conturi au descoperit, in urma unui control efectuat anul trecut pentru anul financiar 2016, prejudicii de aproximativ 1,18 milioane lei la Primaria Singeorz Bai. Primarul Traian Ogagau declara ca vinovat pentru respectivele prejudicii este fostul edil al orasului, Roland Venig,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa fie audiat marti, dupa sedinta de plen comun a Camerei Deputatilor si Senatului, la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului nu poate "sa ramana indiferent" la "dezvaluirile extrem de grave" ale fostului procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga. "Eu cred ca presedintele tarii, mai ales ca are o responsabilitate directa in ceea ce inseamna numirea procurorului…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa din cadrul scolii de iarna a TLDE, ca nu a contestat utilitatea SPP, dar informatiile aparute in ultima perioada ar putea fi luate in considerare pentru a infiinta o comisie de ancheta, decizia urmand sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Omul de afaceri Decebal Draghis, martor cheie in dosarul Microsoft și avocatul Luminita Mazilu din Baroul Bucuresti au fost trimisi in judecata de DNA, fiind acuzați ca ar fi primit mita in valoare de 430.000 de euro de la un om de afaceri.

- Asa cum am aratat recent, Grigore Avram, fost sef al ITRSV Cluj a fost trimis pentru a doua oara in judecata de procurorii DNA, dupa ce instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelul acestuia. Desi Grigore Avram incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, pentru una din faptele de care…

- La DNA ca la cinema! Potrivit surselor Realitatea TV, toti cei care au fost filati in mega dosarul Microsoft au posibilitatea sa vizioneze imaginile captate de oamenii legii sau sa asculte interceptarile.

- Ultima decizie luata de magistrati, in dosarul de coruptie al primarului Catalin Chereches, a dus la ridicarea masurii controlului judiciar. O mica si irelevanta favoare pe care justitia din Romania i-o acorda inculpatului Chereches, transformata de edilul baimarean intr-o imensa victorie. In iesirile…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, faptele au fost comise de cei doi in calitate de ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

- Curtea Suprema a decis, miercuri, excluderea unor probe din dosarul „Microsoft III”, constand in declaratiile unor martori denuntatori, Dinu Pescariu si Claudiu Florica, prezente deja in alta cauza. Instanta a cerut DNA sa decida daca, dupa eliminarea acestor probe, mentine trimiterea in judecata.

- Înalta Curte de Casație a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare în rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat marti ca fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, nu a tradat secrete de securitate nationala prin ceea ce a spus in public, ci a atras atentia asupra "exceselor" si "abuzurilor de putere"…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a tinut un discurs in cadrul unui eveniment organizat de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, in care a vorbit despre "tentaculele statului paralel" si a declarat ca europarlamentari romani si functionari romani din Comisia Europeana au dezinformat membrii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca afirmatiile sefului statului de la ceremonia depunerii juramântului de învestitura de catre noul Guvern nu au decât "o pura valoare politica".

- Curtea de Apel Bacau a decis, luni, admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de influenta. Instanta de fond a decis, initial, plasarea lui Ionel Arsene…

- Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum. Procurorii DNA au solicitat joi Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Societatea Tel Drum solicita intrarea in faliment. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Teleorman la data de 17 ianuarie 2018 iar primul termen a fost fixat pentru data de 29 ianuarie. Potrivit Portalului Instantelor de Judecata dosarul este la Sectia Civila 1, are ca materie Falimentul,…

- Dan Radu Rusanu a dat statul roman in judecata. Fostul sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Dan Radu Rușanu, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost…

- DECIZIE…Instanța a decis ca dosarul in care 22 de vameși au fost trimiși in judecata pentru luare de mita sa fie reluat de la zero dupa ce completul de judecata investit sa soluționeze dosarul i-a fost repartizat altui judecator. Magistratul titular a susținut, anul trecut, examenul la CSM și a fost…

- Adrian Iliuta Grigorie, in varsta de 25 de ani, din Bals, este inculpat in doua dosare, unul de ultraj si inca unul, de talharie calificata si port sau folosire fara drept de obiecte periculoase. Barbatul a cerut recuzarea competului de judecata, insa cererea a fost respinsa de instanta.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la magistratii-acoperiti_1241983.html">cererea exprimata de Victor Alistar…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Dupa ce a declarat ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a disjuns ulterior cauza Microsoft, fostul colonel SRI Daniel Dragomir iese la rampa, marți,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii.El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Daniel Dragomir, fostul ofiter SRI, a declarat vineri ca a existat un mandat de ascultare urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr un dosar deschis in 2013 si din care s a desprins ulterior cauza Microsoft, informeaza Romania TV.Mandatul…

- "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip “camp…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, vineri, ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a desprins ulterior cauza „Microsoft”.

- "Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre ce s-a intamplat in anii trecuți... poate avem timp mai mult sa discutam anul viitor despre acest subiect", a zis Liviu Dragnea. Intr-o conferința de presa, fostul ofițer…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, critica comportamentul parlamentarilor USR din ultimele zile, etichetandu-l exhibitionist si specific unor alesi care nu au inca niste repere consolodate in ceea ce priveste comportamentul adecvat in Parlament. Referitor la cazul Florinei Presada, seful…