Stiri pe aceeasi tema

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European ca slabirea procurorilor e un stil Orban-Kaczynski."Romania are doua problema, corupția și serviciile secrete. Romania trebuie sa combata mentalitatea veche a securitații.…

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca slabirea procurorilor aș zice ca e un stil Orban-Kaczynski, scrie Mediafax."Romania are doua problema, corupția…

- S-a discutat, intr-o „atmosfera constructiva” și despre protocoalele pe care le ignora vicepreședintele Comisiei Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca in cadrul intalnirii cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, acesta a dat asigurari ca nici nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania, așa cum s-a intamplat in cazul Poloniei și Ungariei.”Apreciez ca…

- "Romania nu este cea a coruptilor pe care i-am vazut aseara la Strasbourg! Romania nu este a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care au macelarit incontinuu justitia si care au intors armele impotriva cetatenilor pe 10 august. Romania este a oamenilor…

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marți, intrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanța CE in Romania, informeaza Mediafax.Principala…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marti, intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a acuzat, miercuri, pe liderul popularilor europeni din PE, Manfred Weber, de ipocrizie, spunand ca, in urma cu trei luni, acesta a fost la Budapesta si l-a sustinut pe premierul ungar Viktor Orban, iar acum a propus activarea articolului 7 din Tratatul…