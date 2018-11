Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum stiti, avem o solicitare din partea Biroului Permanent (...) am pus in discutia Comisiei juridice astazi aceasta solicitare, impreuna cu sesizarea venita de la Parchet, si am stabilit cateva lucruri. In primul rand, fiecare membru al Comisiei a primit o copie a referatului de la Parchet,…

- Senatorii juriști au discutat, marți, despre solicitarea DNA privind inceperea urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu. Astfel, senatorii au decis ca pana lunea viitoare, 19 noiembrie, sa fie studiate dosarele primite de la procurori. Președintele comisiei juridice din Senat a precizat ca orice…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, referitor la dosarul transmis de DNA catre Senat, ca, deși sunt 73 de volume, acestea reprezinta doar „maculatura” pentru a impresiona.„Eu am serioase indoieli in privința faptelor care ar putea sa fie in dosarul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Parlament, ca respinge ferm ideea unei noi Europe cu mai multe viteze, o Uniune Europeana "în care unii sa fie mai importanti ca ceilalti", anunta Mediafax.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la Parlament, ca respinge ferm ideea unei noi Europe cu mai multe viteze, o Uniune Europeana "in care unii sa fie mai importanți ca ceilalți"."Viitorul UE este viitorul Romaniei. Trebuie sa asiguram un pol de decmorație pe…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca, in ședința de luni a Biroului permanent al forului superior al Legislativului, a fost aprobata trimiterea catre CCR a unui punct de vedere cu privire la conflictul juridic intre Parchet și Parlament, legat de protocolului SRI-PG din 2016."Chiar,…

- Presedintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, sambata, ca vrea ca proiectul legii offshore sa intruneasca consensul tuturor partidelor politice reprezentate in Parlament, astfel incat sa rezulte "cea mai buna forma" a acestui act normative, informeaza...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador în SUA, va fi audiat, astazi, în Comisia de Politica Externa, sedinta urmând sa fie cel mai probabil una publica.