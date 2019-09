Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului senatorial al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat marti, dupa ce Teodor Melescanu a fost votat presedinte al Senatului, ca va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) pentru modul in care acesta a fost ales.

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, cu sustinerea PSD, dupa un vot in doua tururi. Liberala Alina Gorghiu, desi a fost sustinuta de toate partidele de Opozitie, inclusiv ALDE, a pierdut. In plen, Calin Popescu Tariceanu a avut dispute atat cu PSD, cat si cu USR. Liderul…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți in plen, dupa alegerea lui Teodor Meleșcanu (ALDE) cu voturile PSD fara sa fie sustinut de grupul ALDE care a avut alt candidat (Ioan Popa), ca vrea sa depuna o contestație la CCR. Alegerea lui Melescanu „s-a facut cu incalcarea prevederilor Regulamentului”,…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in plenul Senatului, ca senatorul Iani Popa este propunerea ALDE la sefia Senatului, in conditiile in care Teodor Melescanu este sprijinit pentru aceasta functie de...

- Calin Popescu Tariceanu a adaugat ca spera ca Teodor Meleșcanu sa iși dea seama ca propunerea venita din PSD ii afecteaza prestigiul și sa renunțe la șefia Senatului, scrie Mediafax. "Pe masura ce trece timpul, aflu lucruri noi, deci ceea ce se intampla cu acest atac al PSD-ului la adresa…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca nominalizarea lui Teodor Melescanu de catre social-democrati pentru functia de presedinte al Senatului a fost o incercare a premierului Viorica Dancila de a „rupe” ALDE, de unde ar fi urmat sa plece catre PSD alti 15 senatori si deputati. Acesta…

