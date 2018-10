Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta toamna, in Capitala, vor fi deschise mai multe iarmaroace agricole. Ideea ii apartine ministrului Agriculturii, Nicolae Ciubuc, care spune ca la aceste targuri fermierii vor putea mai usor sa-si vanda productia.

- Premierul Pavel Filip și ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița, au inaugurat gradinița din satul Sipoteni, raionul Calarași, renovata cu sprijinul Guvernului de la București. Primul ministru al Republicii Moldova a transmis ca 150 de copii se vor bucura de condiții mai bune la gradinița.…

- Sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice in urma unor controale efectuate in județul Calarași. In ziua de 28 august a.c., polițiștii au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din piețe, targuri, oboare,…

- Fermierii care isi modernizeaza sistemele de irigatii vor primi cel mult 30% din investitie din fonduri europene, potrivit unui comunicat al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). AFIR a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secţiunea Dezbatere Publică,…

- Fermierii care detin platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd in exploatatiile agricole, amenajate dupa modele tehnice agreate, nu au obligatia de a incheia un contract cu o platforma comunala pentru gestionarea acestuia, sustine directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor…

- Ministrul Agriculturii a vorbit despre ordinul controversat dat, care nu vizeaza, potrivit lui, sub nicio forma distrugerea sau arderea culturilor agricole. Fermierii au primit cu neincredere si teama ordinul lui Petre Daea.

- De astazi, fermierii care au terenuri agricole dupa traseul Tiraspol-Camenca, au dreptul sa isi prelucreze pamanturile. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip, in cadrul sedintei saptamanale a Guvernului.