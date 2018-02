Stiri pe aceeasi tema

- ACTIVITAȚI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA DELICTELOR SILVICEIn perioada 7 – 14 februarie a.c., polițiștii vranceni au continuat activitațile pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase. In urma a…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au reușit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 26 de ani, din Craiova, principalul suspect intr-un dosar penal privind o infractiune de furt din locuința. Acesta a ...

- Un gardian de la Poarta Alba, in varsta de 28 de ani, și-a rapit bunicul nevazator, din localitatea constanțeana Topalu, i-a pus catușe și apoi l-a bagat in portbagajul mașinii, dupa care a demarat in tromba spre o destinație necunoscuta. Situația incredibila a fost anunțata polițiștilor chiar de catre…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiști din cadrul Secției 4 de Poliție Rurala Beclean au fost prezenți ieri la targul saptamanal din localitatea Lechința. Ce au cautat acolo:

- Un barbat s-a trezit sambata dimineata cu politistii la usa. Omul in varsta de 63 de ani din localitatea Hodos a devenit cunoscut in ultima perioada pentru faptul ca ar fi vandut tigari netimbrate localnicilor, astfel ca oamenii legii s-au gandit sa vada cu ce se ocupa barbatul. ”Actiunea a fost facuta…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au aplicat 36 de sanctiuni contraventionale conducatorilor auto care au circulat cu viteza peste limita legala. In 2 februarie, politistii rutieri din Aiud, sprijiniti de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, au desfasurat o actiune pe Drumul National 1 –…

- La data de 31 ianuarie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au organizat, pe raza localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, cresterea sigurantei rutiere si combaterea faptelor de natura infracționala sau contraventionala. Politistii…

- ARMA NELETALA ȘI MUNIȚIE AFERENTA INDISPONIBILIZATE DE POLIȚIȘTI In cursul zilei de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au indisponibilizat o arma neletala și muniția aferenta La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție…

- Doi barbati din judetul Dambovita sunt cercetati pentru comiterea mai multor furturi de combustibil din rezervoarele unor camioane aflate in parcari ale autostrazii A 1. Acestia au fost depistati, in flagrant delict, in timp ce sustrageau motorina din rezervorul unui camion parcat. Unul dintre ei a…

- Zeci de soferi au fost amendati, duminica, pe DN67C – Transalpina, la Sasciori si Sugag, in cadrul unei actiuni a Politiei, care a folosit inclusiv radare „in cascada”. Politistii au depistat 33 de soferi ce au incalcat normele privind circulatia pe drumurile publice. Potrivit IPJ Alba, in 28 ianuarie,…

- In cursul zilei de ieri, mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni.Astfel, la data de 25 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un tanar, in varsta de 23 ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe bulevardul…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un major si 3 minori sunt cercetati pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie a.c., politistii…

- ACTIVITAȚI PE LINIE SILVICAIn urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 5 ianuarie – 11 ianuarie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 53 controale, din…

- O femeie de 64 ani a fost depistata de politisti din cadrul Sectiei 3, pe strada Oltului, avand asupra sa o cantitate de 20 de pachete de tigari, netimbrate. In aceeasi zi, pe strada Galatii Noi din cartierul Micro 17, politistii au depistat o alta femeie care avea asupra sa o cantitate de 10 pachete…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut, pe raza comunei Vintu de Jos, pe un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au oprit in trafic, la data de 5 ianuarie 2018, in jurul orei 10:45, pe strada 1 Decembrie 1918, un autoturism condus de un barbat de 38 ani, din comuna Cosmesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date ale politiei, s-a constatat ca autoturismul…

- Ieri, 7 ianuarie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, pe raza localitatii Vadu Motilor, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Risca judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Sambata, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de violența in familie. Din cercetari, politistii au stablit ca, in noaptea de vineri spre sambata, C.Cosmin, de 26 de ani, ar fi lovit pe tatal…

- Politistii din Caras-Severin au dat o lovitura puternica contrabandei cu tigari. In data de 04.01.2017 ora 19.00 politistii au surprins in flagrant doi barbati, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii cu domiciliul in Resita, care preluau dintr-un garaj situat pe strada Terovei din municipiu si…

- Tot in aceasta perioada, polițiștii argeșeni au acționat conform Planului de actiune national ,,Foc de artificii”, atat in mediul urbam cat și in mediul rural, pentru verificarea comerciantilor autorizati de articole pirotehnice si pentru depistarea persoanelor care ofera spre vanzare asemenea produse…

- Politistii au aplicat, in prima zi din 2018, peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, informeaza marti, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sarmasag au prins in flagrant vineri, 29 decembrie, in jurul orei 21.30, un barbat de 53 de ani, din comuna, in timp ce efectua fara drept operatiuni cu articole pirotehnice. Asupra acestuia au fost gasite 28 de cutii cu articole pirotehnice, in care se…

- La data de 28 decembrie, in intervalul orar 10.00 14.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Constanta, in cooperare cu jandarmi sipolitisti locali, au desfasurat o actiune pe linia asigurarii ordinii si sigurantei publice.Pe perioada desfasurarii actiunii au fost legitimate 38 de persoane, verificate…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti, l-au identificat pe C.Gheorghe Florian, de 19 ani, din comuna Stolnici, judetul Arges, banuit de savarsirea infractiunii de furt. Acesta este banuit ca in cursul zilei de 10 martie , ar fi sustras persoanei vatamate un televizor LCD, pe care…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Pitesti au reusit sa identifice un tanar care in luna martie a acestui an a furat un televizor dintr-o locuinta.Tanarul, C.G.F., de 19 ani, din comuna Stolnici, judetul Arges este banuit ca in cursul zilei de 10 martie a.c., ar fi sustras persoanei vatamate un…

- Vineri, 22 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii de Ordine Publica si de politistii Serviciului Pentru Operatiuni Speciale au efectuat perchezitii la domiciliile unor persoane din Alba Iulia, banuite de detinerea si…

- Astazi, 22 decembrie 2017, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, in timp ce actionau pe raza localitatii Livezile, l-au depistat pe un barbat din comuna Albac, ce transporta cu o autospeciala, 17 brazi de Craciun, pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienta si transport. Si in…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au confiscat 309 brazi de Craciun, in urma unor controale in locuri de comercializare si in trafic. Actiunile de verificare a modului in care este respectata legislatia privind transportul si comercializarea brazilor de Craciun vor continua si in zilele ce…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- Ieri, 20 decembrie 2017, in jurul orei 12.50, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din Medias, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107, pe raza localitatii Jidvei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politiei Pitesti l-au depistat pe N.M., de 54 de ani, din Pitesti, care comercializa pomi de Craciun, in zona unui spatiu comercial din municipiul Pitesti, fara a respecta conditiile impuse de Legea 171/2010. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda…

- Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice din Timiș, impreuna cu polițiștii Secției 5 Rurale Belinț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat, luni, trei perchezitii domiciliare pe raza localitaților Brestovaț, Șuștra…

- Politistii din Aiud au desfașurat o actiune cu efective marite, pe raza municipiul Aiud si in zona de competenta a Sectiei 3 Politie Rurala Aiud. Au fost constatate 7 infracțiuni, retinute 3 persoane banuite de comiterea de infracțiuni si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 20.000 de lei. La…

- Polițiștii de la Rutiera au efectuat, marți, o acțiune în zona târgului saptamanal de la Câmpia Turzii.”La data de 13.12.2017, între orele 09:00-13:00, cu ocazia desfașurarii, pe raza de competența, a târgului saptamanal, polițiști din cadrul Politiei…

- Polițiștii ploieșteni din cadrul Secției nr. 2 s-au intalnit cu elevi ai unei școli gimnaziale din municipiu. Totodata, s-a instituit și un filtru rutier, fiind realizate activitati de patrulare pe strazile adiacente unitatii de invatamant, in scopul prevenirii delincventei juvenile…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- O femeie care a inșelat o vanzatoare de la una dintre casuțele de la Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost prinsa de polițiștii locali. Oamenii legii au auzit la un moment dat o vanzatoare care striga sa fie reținute doua persoane deoarece au inșelat-o la bani. Polițiștii locali au identificat…

- "Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici Justitia si nici independenta Justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in vreun fel - fie in desemnare, fie in recuzare, etc., fara indoiala au fost eliminate. Ceea ce ne-am dorit noi,…

- Pentru siguranța cetațenilor, peste 500 de politisti bistrițeni au actionat, in perioada 30 noiembrie-03 decembrie a.c., in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale, pentru evitarea evenimentelor nedorite, fluidizarea…

- Un tanar de 17 ani, in dimineata zilei de 28 noiembrie, in jurul orei 06.30, a fi patruns in incinta Scolii Gimnaziale nr. 22 si a sustras, dintr-o sala de clasa, un laptop, in valoare de 1050 lei. A doua zi, pe data de 29 noiembrie a.c, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Galati l-au identificat…

- In ultimele 72 de ore, politistii din Alba au intervenit la peste 110 evenimente, au aplicat 218 sancțiuni contraventionale si au constatat 39 de infractiuni. Au fost intensificate actiunile de mentinere a climatului de siguranta publica astfel incat, nu au fost inregistrate fapte de tulburare a ordinii…

- Ieri, 27 noiembrie 2017, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat de 26 de ani, din comuna Garbova, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii., emis de Judecatoria Deva. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Politistii din Cimpeni au confiscat 6,72 metri cubi de material lemnos, in urma unui control efectuat la o autoutilitara. La data de 23 noiembrie a.c., politistii din cadrul Secției 9 Politie Rurala Cimpeni impreuna cu politistii de investigare a criminalitatii economice, au oprit in trafic, pe Drumul…

- In perioada 22 – 23 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economic Maramures e au desfasurat activitati pentru protejarea populatiei impotriva unor fapte de comert ilicit si pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul contrabandei cu tigarete…

- Incidentul s-a petrecut miercuri seara. Polițiștii timișeni, impreuna cu jandarmii, au desfașurat o acțiune pentru prinderea unui urmarit internațional. Au observat un autoturism in trafic a carui descriere corespundea, spun cei de la IPJ Timiș, cu cea a mașinii cu care s-ar fi deplasat persoana…