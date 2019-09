Stiri pe aceeasi tema

- „Saptamana mobilitații” este marcata și la Timișoara, ca in fiecare an, cu o mulțime de evenimente sportive care se vor desfașura pe toata durata saptamanii. Tema din acest an este „Mergi cu noi!”, aduncand in prim plan mersul sigur pe jos și cu bicicleta. Saptamana mobilitatii este o initiativa a Uniunii…

- Muzeul Satului Banatean gazduieste sambata, 14 septembrie, cea de-a XIII-a editie a Festivalului Condeierilor Plugari, a carui festivitate de deschidere va avea loc la ora 10.00, cu o slujba religioasa la bisericuta de lemn din incinta muzeului. La ora 15.00, se va pastra un moment de reculegere pentru…

- Aniversarea a 100 de ani de la infiintarea, in 1919, a școlii de arhitectura Bauhaus va fi marcata si la Timisoara prin doua tururi de arhitectura in zona moderna a cartierului Fabric, unde, intre anii 1919 si 1943 s-au eliberat nu mai putin de 5.973 de autorizatii de constructie, si de-a lungul strazilor…

- Svinita, comuna de pe malul Dunarii aflata la granita dintre judetele Mehedinti si Caras-Severin, in care clima cu influente meditaraneene a permis cultivarea smochinilor de peste 500 de ani, este supranumita si „taramul smochinelor”, caci smochinii cresc in aproape toate gospodariile localnicilor,…

- Prima editie a festivalului medieval „Ioan de Hunedoara” se va organiza la sfarsitul acestei saptamani, intre 9 si 11 august, atat in centrul municipiului Hunedoara, pe pietonala Corvin, cat si in curtea exterioara a castelului Corvinilor, care, impreuna cu domeniul Hunedoarei, fusese donat de regele…

- Sunteți invitați sa descoperiți cararile mai largi sau mai inguste din Padurea Verde și sa experimentați bucuria alergarii in natura. Va avea loc o noua ediție a evenimentului „Pe-un picior de Plai”. Startul alergarii se va da sambata, 14 septembrie, la ora 9.00, la Muzeul Satului Banațean de la Padurea…

- Tina a devenit cunoscuta in lumea muzicala locala prin intermediul formației rock Oranj, mai apoi devenind o prezența stabila in gașca anonimTM și Brigada Artistica Urbana, „crew“-uri alaturi de care a avut ocazia sa susțina reprezentații in mai multe țari. „Oranj va ramane mereu acea amintire care…

- Sfarsitul acestei luni ofera iubitorilor de sport dar si amatorilor de muzica, drumetii si celor care doresc sa petreaca un sfarsit de saptamana in aer liber, cateva zile de destindere la Casoaia, unde, intre 26 si 28 iulie, va avea loc cea de-a VII-a editie a „Casoaia Bike Run&Fun”, organizata de asociatia…