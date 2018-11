Târgul Internaţional GAUDEAMUS 2018. Topul celor mai vândute CĂRŢI La Humanitas cea mai ravnita carte este "Orice om ii este teama. Un partid, trei ani si doi premieri", de Radu Paraschivescu, urmata de "De la Dacia antica la Marea Unire, de la Marea Unire la Romania de azi", de Lucian Boia, "Asteptand o alta omenire", de Gabriel Liiceanu, si "Romania, te iubesc", cu texte de Paula Herlo, Rares Nastase, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu. In topul Humanitas Fiction, pe primul loc este romanul "Tatuatorul de la Auschwitz", de Heather Morris. In colectia Humanitas Junior, primul loc in topul vanzarilor l-a ocupat "Pana lui Finist Soimanul. Basme fantastice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski va fi prezentat in premiera pe 10, 11 si 14 noiembrie, la Opera Nationala Bucuresti, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "'Spargatorul de nuci' prezinta o poveste intre realitate si visul…

- 7 din 10 romani din mediul urban și cu acces la internet așteapta in mod deosebit campaniile de reduceri de Black Friday și Craciun pentru a achiziționa produse in perioada urmatoare, arata un studiu al GPeC si Eureka Insights. Topul celor mai cautate produse si cati bani vor sa cheltuiasca romanii…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca le-a transmis liderilor grupului ALDE european, la intalnirea cu aceștia marți la Bruxelles, ca Romania se situeaza undeva la mijloc in clasamentul țarilor europene in ceea ce privește corupția."A fost cred ca și o intrebare in legatura…

- S-au dus vremurile cand, cu covrigi, pufuleți și alte produse fastfood, angajații stateau de dimineața pana seara la serviciu. Masa de pranz a devenit esențiala in opinia tot mai multor angajați, iar calitatea acesteia a ajuns un criteriu semnificativ la angajare, arata a treia ediție a Barometrului…

- Citricele si fructele meridionale, dar si ouale s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii august fata de iulie la categoria produselor alimentare, in crestere fiind si tarifele pentru gaze naturale, energie electrica si tarifele serviciilor postale si de transport aerian, reiese din datele Institutului…

- Meniul moldovenilor s-a schimbat in ultimii ani. Mancam mai putini cartofi si mai multa carne. Cel putin asta arata datele Biroului de Statistica. In 2017, orasenii au consumat, in medie, peste 250 de litri de lactate, cu 10 litri mai mult fata de acum doi ani.

- Citeste si: Wizz Air lanseaza o noua ruta de pe aeroportul din Cluj-Napoca spre Birmingham Campanie ZF: Cand vom avea linie de metrou spre aeroportul Henri Coanda (Otopeni) Ryanair intra pe aeroportul din Cluj si lanseaza noi zboruri. Unde puteti calatori cu 25 de euro Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi,…

- Romania se afla pe locul doi in topul tarilor unde se cheltuieste cel mai mult pentru un sejur (putin peste 124 de euro/persoana), ultimul stat din clasament fiind Letonia cu 107 euro/persoana, arata un raport publicat de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene.