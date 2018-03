Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de accidente pe partiile de la Ranca! Pentru ca elevii sunt in vacanța zona montana din Gorj a fost luata cu asalt de micii turiști. Deși ne aflam in mijlocul saptamanii mii de turiști se afla deja in zona montana Ranca. Stratul de zapada generos i-a facut pe iubitorii sporturilor de iarna sa…

- "Sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale pe discipline/sportive va fi organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si se va derula…

- Fostul ministru al Economiei Codrut Seres, condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Hidrolelectrica si la patru ani si opt luni in dosarul privatizarilor strategice, a fost eliberat luni, ca umare a deciziei defintive a Tribunalului Ilfov, informeaza Antena3.ro. "A fost o perioada…

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- Angajatorii care incadreaza in munca studenți și elevi in perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca in vigoare prevazut…

- Horoscop 1 februarie 2018. Previziuni detaliate pentru fiecare zodie in parte. Acești nativi sunt nevoiți sa ia unele decizii radicale. Citește horoscopul pentru zodia ta! Berbec – Horoscop 1 februarie 2018 In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj.…

- Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilitati Publice al Orasului Cugir a motivat, in cadrul unui Raport de specialitate, necesitatea asigurǎrii unui cadru igienic si sǎnǎtos populatiei de la nivelul orasului. Demersul administrației publice locale,…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- rogramul Start-Up Nation Romania va continua in urmatorii trei ani, iar sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii este o prioritate, se arata in noul Program de guvernare pentru perioada 2018-2020. "Sprijinirea sectorului IMM reprezinta o prioritate a programului economic.…

- V. S. Autoritatea locala din orașul prahovean Breaza a supus dezbaterii un proiect de hotarare a consilierilor locali – care va fi discutat in luna februarie – privind aprobarea documentației pentru delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan. Inițiat de primarul Gheorghe…

- Mirela Vaida, fosta prezentatoarea a reality show-urilor „Mireasa pentru Fiul meu”, „2K1” și inlocuitoarea Simonei Gherghe pentru o perioada la „Acces Direct”, va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Dupa ce o lunga perioada de timp au aparut mai multe ipoteze despre proiectele de televiziune in care…

- Urmatoarele doua saptamani vor aduce, din punct de vedere termic, o vreme oscilanta cu perioade in care temperaturile vor fi in crestere pana la 8 - 9 grade Celsius, dar si cu intervale &i...

- Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile…

- Valoarea marfurilor exportate in perioada ianuarie-noiembrie 2017 a crescut cu 18,4% sau cu 341,1 milioane de dolari fata de aceeași perioada din anul 2016, noteaza NOI.md. Potrivit datelor statistice, 67% dintre acestea au constituit marfuri autohtone, iar 33% - reexport. In țarile Uniunii Europene…

- Primaria Ovidiu, reprezentata de primarul George Scupra, va investi intr un ponton de acostare a ambarcatiunilor mici. In acest sens, anul trecut, mai exact in luna noiembrie, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Ponton acostare ambarcatiuni mici…

- Judecatorii Tribunalului Galati l-au condamnat pe pianistul Razvan Dragus, asemuit in perioada sa de glorie cu Richard Clayderman, pentru constituire a unui grup infractional organizat, falsificare de intrumente de plata electronica, detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de…

- Un barbat a fost retinut de procurorii anticoruptie din Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunta, intr-un comunicat remis Vocea.biz, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Premierul interimar Mihai Fifor le-a spus miercuri ministrilor, in deschiderea sedintei de Guvern, ca este important de transmis cetatenilor faptul ca Executivul isi face datoria fara niciun fel de problema in aceasta perioada pana la instalarea unui nou Cabinet la Palatul Victoria. "Dati-mi…

- Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit la inceputul acestei luni in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a contactat virusul in spital, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, in urma finalizarii anchetei,…

- Uniunea Europeana a inregistrat, in noiembrie, un excedent al balantei comerciale de opt miliarde de euro, in crestere fata de un plus de 5,5 miliarde de euro in perioada similara din 2016, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite Agenția…

- Participarea este gratuita, tinerii autori trebuie sa detina permis de intrare valabil la Biblioteca Judeteana Iasi. Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, dupa cum urmeaza: Concurs de felicitari destinat elevilor din clasele I-IV. Participantii vor realiza o felicitare cu mesaj conform temei date.…

- VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Vacanța de Craciun și Revelion s-a incheiat. Elevii se intorc astazi la școala. Vacanța de iarna a inceput din 23 decembrie. VACANȚA INTERSEMESTRIALA 2018. Trei saptamani au la dispoziție elevii pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. …

- Pe Silvana Riciu, fanii o vad mereu fericita, la concerte sau la emisiuni tv, insa putini stiu ce se ascunde in spatele acelui zambet larg, scrie wowbiz.ro. Cantareata de muzica populara nu are o casnicie asa cum au majoritatea cuplurilor. Artista a dezvaluit ca de cativa ani ea si sotul ei…

- In ultimele zile, numarul prezentarilor in UPU a fost constant peste 100, iar ieri-dimineata zeci de parinti asteptau la biroul de internari pentru a furniza datele necesare spitalizarii copiilor. Medicii pediatri sustin ca exista acest obicei in randul parintilor, de a veni cu copiii la consultatii…

- "Daca in urma cu cativa ani subiectul vacantelor de shopping era la mare moda, in ultimii ani, agentiile de turism nu au mai pus un accent deosebit pentru acest tip de turism. Asta nu inseamna ca la nivel international aceasta nisa nu este in continuare exploatata de acestea. Dimpotriva, shopping-ul…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Greciei, caștigand manșa retur cu Trikala, scor 2-1, dupa ce in tur se impusesera cu 5-1. PAOK nu a avut probleme cu formația din liga secunda, Trikala, executand-o fara drept de apel, scor 7-2 la general.…

- Suspendarea inmatricularii unui autovehicul este o sanctiune nou introdusa prin OG 14 din 2017, prin care este modificat Codul Rutier, informeaza publicația legestart.ro. Perioada in care cumparatorul unei masini trebuie sa informeze autoritatile despre schimbarea proprietarului acelei masini va fi…

- CEC Bank deruleaza in perioada 8 ianuarie - 31 martie 2018 o campanie promotionala la creditele in lei de nevoi personale si la creditele de refinantare credite de consum. Astfel, clientii persoane fizice pot beneficia de o rata a dobanzii avantajoasa, de 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare.

- Vremea a inceput sa fie fitoasa! Cand vrem soare nu ne da, cand vrem zapada, nu avem! Astazi avem parte de o zi de ianuarie minunata, de parca am fi in luna martisorului, nu in mijlocul iernii. In loc sa ne dam cu sania, ne plimba prin parc sub razele soarelui! Maxima zilei este de 14 grade, iar minima…

- Anul 1993 – Alba Iulia era un oras, resedinta de judet, care incerca sa isi gaseasca propriul drum dupa lunga perioada cenusie a regimului comunist. In anul 1993, Alba Iulia avea cea mai mare populatie din intraga sa istorie – peste 70.000 de locuitori, potrivit recensamantului din 1992. Orasul incerca…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Ceea ce se intimpla la Balți, in contextul unui referendum decis, este o demonstrație a faptului ca continua modul de pregatire abuziv de alegeri prin tentative, multe dintre ele reușite, de preluare a controlului asupra administrației publice locale. De aceasta parere este activistul civic Valeriu…

- Pasul Prislop, pe perioada iernii, devine neincapator pentru numarul mare de turisti care vin din toate zonele tarii pentru o portie de schi. Aglomeratia cea mai mare se inregistreaza chiar in varful acestui pas montan, unde exista o partie de schi. Cea mai mare problema pentru turistii odata ajunsi…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a luat masuri suplimentare in perioada trecerii dintre ani, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, pentru siguranta cetatenilor, peste 750 de politisti au actionat suplimentar…

- Frontiera romana a fost tranzitata de circa 2.145.000 de persoane, din care 975.000 pe sensul de iesire din tara si 1.170.000 pe sensul de intrare, intre 18 decembrie si 1 ianuarie, fiind, astfel, inregistrata o crestere cu 15% fata de o perioada de timp similara, anunta Politia de Frontiera.

- Mare sarbatoare fotbalistica la Causeni! Membrul echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armas, a organizat in orasul sau natal a sasea editie a turneului de fotbal pentru copii. In acest an meciurile s-au disputat in sala, in format ”6 la 6”.

- Multi moldoveni aleg, in ultima perioada, sa pregateasca masa de sarbatoare cu meniuri variate fara a sta ore in sir la bucatarie. Asta pentru ca apeleaza la serviciile companiilor de catering. Acestea livreaza bucate pentru orice gust si tot asta in doar cateva ore.

- Peste 300 de permise de conducere au fost retinute de catre politisti in ultimele 24 de ore si retrase aproape 100 de certificate de inmatriculare, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…

- Polițiștii maramureseni au acționat de Craciun și in zilele premergatoare Sarbatorii Nașterii Domnului, pentru siguranța comunitații. In doar 4 zile, au fost constatate peste 90 de infracțiuni, au fost aplicate peste 200 de amenzi și 17 șoferi au ramas temporar fara permis de conducere.

- In perioada 18 – 24 decembrie 2017, veniturile incasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 592,8 milioane lei, fiind perfectate per total 11 099 de declarații vamale. La capitolul combaterea fraudelor vamale, in perioada de referința, au fost relevate 74 de tentative de incalcare…

- Peste 4.000 de pomi de Craciun si aproximativ 500 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati in ultima saptamana de politistii din tara, in urma unor controale la ocoale silvice,...

- Big Ben, clopotul din faimosul Turn cu ceas al Parlamentului Britanic, a batut din nou sambata, in cadrul unei pauze facute de Craciun la amplele lucrari de renovare demarate la cladirea Parlamentului, informeaza DPA. Clopotul, care da in mod gresit numele de "Big Ben" Turnului Reginei…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza de Craciun pe stil nou, 25 decembrie, temperaturi mai înalte decât norma pentru aceasta perioada. Meteorologul Natalia Gherasim a declarat pentru IPN ca luni vremea va fi fara precipitații și vom avea maxime de +7 – +9 grade Celsius.…

- Contrar asteptarilor, temperaturile vor creste constant in perioada urmatoare, iar Craciunul va duce vreme potrivita mai degraba pentru Paste. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Unul dintre cele mai rasunatoare transferuri realizate de AC MIlan in vara, Leonardo Bonucci, ar putea parasi "San Siro" dupa numai sase luni. Conform Gazzetta dello Sport, conducerea Milanului e dispusa sa-l cedeze pe fundas, care nu s-a ridicat la asteptarile clubului, iar Manchester City ar urma…

- Pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole, pe care se pasuneaza. Decizia a fost luata miercuri de Guvern printr-o ordonanta de urgenta…