Targul din comuna Broșteni este cel mai mare din Mehedinți și are adresabilitate atat in randul locuitorilor județului, cat și in randul oamenilor din localitațile invecinate, precum și celor din județul Gorj. Acesta este motivul pentru care, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu și primarul Alexandru Boruga au decis ca locația are nevoie de investiții pentru modernizare, iar proiectul trimis Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației a primit finanțare din partea Guvernului PSD, prin Programul Național de Dezvoltare Locala. ActualitateAdministratieVideo