- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care are loc pana duminica 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante din…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, lanseaza la Targul de Turism al Romaniei programul de beneficii Bluepass, un serviciu de gratuitați și reduceri pentru pasageri. Astfel, cu ocazia ediției de primavara a Targului de Turism al Romaniei, organizat la Romexpo in perioada 22 – 25 februarie,…

- Nu este o farsa, ci una dintre ofertele de neratat de la Targul de Turism din Bucuresti. In plus, daca v-ati hotarat deja unde vreti sa mergeti la vara, puteti prinde sejururi early booking la jumatate de pret. Promotiile sunt valabile doar pentru cei care achita integral concediul, acum.

- Ieri s a deschis, la Romexpo, Targul de Turism al Romaniei 2018, la care participa si Organizatia Patronala Mamaia Constanta.Si au fost acolo, de s au fotografiat, toate notabilitatile judetului, ale municipiului, dar si mai mari de atat.Pentru ca, potrivit unui comunicat de presa transmis cu vreo doua…

- Cea de-a 39-a editie a Targului de Turism al Romaniei, cel mai mare eveniment autohton dedicat industriei turismului, are loc in perioada 22-25 februarie in complexul expozitional Romexpo din Capitala.

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Turistii care ajung la Targul de Turism deschis la Romexpo in perioada 22 -25 februarie pot cumpara de la standul Christian Tour vacante de o saptamana pe insula elena Evia cu preturi ce pornesc de la 1 euro (doar cazare).

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…

- In perioada 22-25 februarie 2018 in Bucuresti, la Centrul Expozitional Romexpo, are loc Targul de Turism al Romaniei, la care sunt asteptate peste 280 de organizatii expozante (hotelieri, agentii de turism, autoritati locale, centre de informare etc.) si peste 20.000 de vizitatori. In aceasta perioada…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa, la Targul de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Până în…

- Miercuri, 21 februarie 2018, ora 15.00, la sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanta, are loc o conferinta de presa prilejuita de participarea Organizatiei Patronale Mamaia Constanta la Targul de Turism al Romaniei 2018, ce se va desfasura in Complexul ROMEXPO din Bucuresti, in perioada 22 ndash; 25…

- Și in acest an Ținutul Secuiesc va fi promovat prin intermediul unui stand comun al județelor Harghita, Covasna și Mureș la targul internațional de turism care se desfașoara in perioada 22-25 februarie la București. Oferta turistica a regiunii este intregita printr-o imagine vizuala comuna și oferte…

- Romanii sunt asteptati cu mii de vacante cu reduceri de pana la 50% la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se va desfasura in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo. Timp de patru zile, vizitatorii vor fi informati despre unele dintre cele mai frumoase si…

- V. S. Primaria orașului Sinaia va participa, de maine și pana duminica, 25 februarie, la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei. In parteneriat cu agenții economici cu activitate in domeniul turismului din stațiunea de pe Valea Prahovei, autoritatea locala va prezenta programul “O saptamana…

- Revenit dupa o accidentare grava, atacantul lui Liverpool, Danny Ings, spune ca Roberto Firmino este cel care l-a ajutat cel mai mult in perioada in care a lipsit de pe gazon. Fotbalistul in varsta de 25 de ani e sigur ca si-a imbunatatit multe lucruri dupa ce a studiat stilul de joc al brazilianului.…

- Faptul ca ne-am nascut si am crescut intr-un cadru natural pitoresc, cu munti ce se inalta pana la cer, cu ape limpezi si cristaline, in care se oglindeste cerul, este o binecuvantare. Avem o tara frumoasa nu doar din punct de vedere geografic. Istoria de mii de ani, cultura bogata, obiceiurile…

- În weekendul 16 – 18 Martie clujenii care deja viseaza la urmatoarea vacanța își pot face planuri direct la Târgul de Calatorii care se va desfașura în incinta Muzeului de Arta Cluj. Turoperatorii și agențiile de turism vor prezenta ultimele oferte de early booking,…

- Șase ani și vreo 50 de zile pe care trebuia sa le petreaca dupa gratii l-au speriat atat de tare pe un hoț specializat in escaladari ale caselor jefuite incat acesta s-a refugiat la mii de kilometri de Turda natala, in Portugalia, pe malul Oceanului Atlantic. Vacanța forțata a infractorului poreclit…

- Canada va reprezenta trendul anului in materie de destinatii turistice, dar si de business pentru romani, pe fondul eliminarii recente a vizelor, sustine Javier Garcia del Valles, membru in cadrul Autoritatii Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si CEO al unei agentii de turism din Romania.

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana.

- Romania a fost in centrul atenției astazi la deschiderea celui mai mare targ de turism, de la Zurich, din Elveția. Muzica populara romaneasca a incantat, pe durata intregii zile, vizitatorii. La fel și bucatele noastre tradiționale, pe langa care nimeni nu a trecut indiferent.

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Tulia Savulov a decis inca din liceu ca vrea sa isi continue studiile intr-un sistem diferit, nu pentru ca in Romania educatia nu ar fi buna, ci pentru ca o schimbare de perspectiva aduce intotdeauna valoare adaugata. A ales Mexic, tara in care studiase si un an de liceu, intr-un program de schimb…

- Incepand de anul trecut, angajații cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Potrivit legislației muncii din Romania, ziua de 24 ianuarie este pe lista zilelor libere legale. Exista,totuși, și categorii de salariați…

- Capitanul Mircea Ionescu a fost primul comandant al remorcherului militar 101, construit de Romania dupa al Doilea Razboi Mondial. De la bordul sau, a condus cu succes zeci de operatiuni de salvare in Marea Neagra si in Delta Dunarii.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019, intrebarile fiind adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. „Chestionarul…

- Nivel record al schimburilor comerciale dintre Romania și Italia Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. România si Italia au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al schimburilor comerciale, de aproape 14 miliarde de euro, a anuntat ministrul de externe Teodor…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- In plina iarna, agențiile de turism se intrec in oferte pentru odihna de vara. Cei care isi planifica din timp vacanta pot prinde chiar si reduceri de 50 la suta. Traditional, cele mai multe propuneri sunt pentru un sejur in Bulgaria, Grecia si Turcia.

- Desi abia au trecut de Craciun si Revelion, unii moldoveni isi fac deja planuri pentru Ziua Indragostitilor, care va fi sarbatorita peste aproximativ o luna. Agentiile de turism le vin in intampinare si le-au pregatit o gama larga de oferte, atat la munte, cat si la mare.

- Agentiile de turism acreditate de Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) vor atesta conformarea la standardul de securitate a datelor de pe cardurile de plata (PCI DSS) pana la 1 martie 2018, a precizat joi pentru AGERPRES, secretarul general al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism…

- Un cuplu a platit pentru o vacanța de Revelion cat pentru un apartament cu trei camere in București. Potrivit unui director de vanzari de la o agenție de turism din Romania, cea mai scumpa vacanta de Revelion a costat 84.000 euro pentru doua persoane, in Maldive, informeaza capital.ro. In pachetul…

- Anul 2018 vine cu vești bune pentru romani. Astfel, aceștia se vor bucura de 14 zile libere legale pe tot parcursul anului calendaristic, dintre care 11 cad in cursul saptamanii. Aceste zile sunt : 1 si 2 ianuarie – luni si marti 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane)- miercuri 8 si 9 aprilie…

- Noua companie de turism Need Tour va oferi, in anul 2018, curse charter de vacanța din Suceava catre Turcia, in Antalya, dar și catre Egipt.Tour operator cu renume in Turcia, Need Tour s-a lansat in mod oficial pe piata de turism din Romania printr-un eveniment care a avut loc la Poiana Brașov, in ...

- Agentiile de turism din Romania au demarat o petitie pe care au adresat-o presedintelui Klaus Iohannis, nemultumiti de initiativa parlamentara de modificare a comercializarii pachetelor de servicii turistice.

- Desi are mai multe servicii separate de streaming video si pentru muzica, Google intentioneaza sa le unifice sub un singur acoperis. Conform unor apropiati ai companiei americane, Google ar urma sa lanseze un nou serviciu de streaming, numit Remix. Lansarea ar urma sa aiba loc in luna martie…

- Visezi la o vacanța exotica chiar la inceputul lunii decembrie? Atunci, agenția de turism, Favorit - Tur te ajuta sa uiți de frig, oferindu-ți posibilitatea de a ajunge in Egipt cu doar 115 euro.

- Arbitrul Horatiu Fesnic va conduce la centru meciul CS Universitatea Craiova - FC Viitorul, programat sambata, de la 20:45, pe noua arena Ion Oblemenco, in etapa a 20-a din Liga 1, informeaza site-ul frf-cca.ro. Din brigada arbitrului clujean vor face parte asistentii Alexandru Cerei si…

- FC Sevilla a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca a ajuns la un acord pentru transferul fundasului stanga Guilherme Arana de la Corinthians. Fundasul brazilian va semna un contract valabil pana in iunie 2022 dupa ce va trece vizita mediala, noteaza sursa amintita. Conform El Mundo…

- Bucureștiul este luminat de 3 milioane de luminițe de Craciun, care s-au aprins astazi, la ora 19.10. Sute de oameni au venit in centrul orașului sa asiste la acest moment, startul fiind dat din Piața Constituției, de la Targul de Craciun. Anul acesta noutatea o reprezinta faptul ca ornamentele puse…

- Catalina Ponor, despre 1 decembrie: ”O zi in care noi am reusit sa aratam lumii ca Romania exista oriunde”. Multipla campioana olimpica, Catalina Ponor a ținut sa transmita un mesaj romanilor, cu ocazia zilei naționale. ”O zi importanta, o zi in care Romania s-a remarcat, o zi care pana la urma urmei…

- Cateva sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara, pentru a participa la ceremoniile care vor avea loc de Ziua Nationala la Arcul de Triumf.In jurul orei 8.30, in parcarea Romexpo erau deja aproximativ 20 de autocare, din…

- Daca iti doresti sa calatoresti poti apela la serviciile unei agentii de turism si astfel vei reusi sa-ti planifici o vacanta frumoasa in tara sau in strainatate. Indiferent de alegere, o calatorie de cateva zile poate fi costisitoare mai ales ca ai nevoie de un zbor dus-intors cu avionul,…

- Marți, 28.11.2017, incepand cu ora 10.00, in holul central al Universitații (corp C, parter), UAB organizeaza Targul ”Giving Tuesday UAB pentru Levente Polgar”. LEVENTE POLGAR va fi prezent la eveniment! ##Giving Tuesday Alba Iulia este o idee aplicata, in premiera in Romania, la inițiativa Primariei…