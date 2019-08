Târgul de Sfânta Maria. Ce activități poți face la Muzeul ASTRA din Sibiu Daca minivacanța de Sfanta Maria te-a prins fara program, dar ai chef de o plimbare prin țara, iți recomandam o vizita la Targul de Sfanta Maria, cea mai mare intrunire de creatori populari din țara, care va avea loc intre 15 și 18 august 2019 la Muzeul ASTRA din Sibiu. Targul Creatorilor Populari din Romania, cunoscut și sub denumirea de Targul de Sfanta Maria, a ajuns deja la cea de-a 36-a ediție și va avea loc intre 15 și 18 august, la Muzeul ASTRA , situat in Dumbrava Sibiului. Manifestarea reunește peste 200 de meșteri populari din toate zonele etnografice ale țarii, dar și din Republica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

