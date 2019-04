Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a zecea ediție a Targului dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala – „Traditii și Flori de Sarbatori”, are loc in Parcul Regele Mihai I (fost Hersastrau), intrarea Charles de Gaulle, in perioada 20 - 29 aprilie 2019. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului București (PMB), prin Creart…

- Tudor Chirila a revenit pe pagina sa de Facebook cu un nou mesaj dupa altercația in care a fost implicat, miercuri dimineața, și spune ca nu este mandru de ce a facut și ca este conștienta ca a fost un gest greșit. Scriindu-le celor care i-au transmis mesaje de incurajare și i-au spus ca este normal…

- Cristina Țopescu i-a transmis un mesaj public lui Tudor Chirila dupa ce artistul a povestit ca a fost implicat intr-o altercație cu un barbat care l-a jignit pe tatal lui. Prezentatoarea tv și-a manifestat susținerea pentru cantareț și spune ca ințelege prin ce trece deoarece și tatal ei, fostul comentator…

- Consilierii generali ai Primariei Capitalei au votat, din nou, luni, infiintarea unor companii care sa preia activitatea RADET, care se afla la un pas de colaps. Este vorba despre Compania Municipala Termoenergetica si Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti, infiintate cu scopul…

- Buchete de flori simple, dar si aranjamente deosebite intampina cumparatorii in piata de profil "George Cosbuc", aflata pe Calea Rahovei din Capitala. Piata de flori a devenit in ultimul timp unul dintre locurile preferate de bucuresteni in preajma unor zile speciale, datorita ofertei…

- Capitala va pierde mulți bani, iar bucureștenii vor avea de suferit in perioada urmatoare daca bugetul de stat nu va fi regandit, acuza primarul general, Gabriela Firea, care descrie proiectul de buget ca fiind unul "de faliment" pentru București, pentru ca sunt multe proiecte importante care nu vor…