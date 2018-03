Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Expozitie de iepuri si miei, ateliere de creatie pentru copii, program artistic cu Orchestra Nationala "Valahia", Paula Seling si Ovidiu Komornyik and OK Band fac parte din programul propus de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart- Centrul de Creatie, Arta si Traditie, la targul "Traditii…

- "Angajatori de top", la Sala Palatului Arhiva Foto: facebook.com/MinisterulMuncii. Târgul de cariera "Angajatori de top" poate fi vizitat si astazi la Sala Palatului din Capitala. Sunt prezente 130 de companii care ofera peste 6.000 de locuri de munca, iar candidatii au posibilitatea…

- 130 de companii isi expun ofertele vineri si sambata la targul de joburi Angajatori de Top care se va derula la Sala Palatului din Capitala. Din totalul de 6.000 de locuri de munca, 1.100 sunt destinate candidatilor fara experienta, arata organizatorii.

- Masuri de ultima ora anunțate pe fondul veștilor primite de la meteorologi! Mai exact, mobilizare masiva dupa ce urmeaza Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus joi, in cadrul comandamentului intrunit in contextul codului portocaliu de ninsori, ca solicita o atentie sporita din partea autoritatilor…

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Prietena cea mai buna a lui Daniel Ionașcu, Camelia Mitoseru, a vorbit cu iubita avocatului. Barbatul a suferit un accident rutier, marți (20 martie), pe austorstrada A1, la km32. Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni la cap, dar și la antebraț. El a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca…

- Vopsitul oualor este obiceiul de referința pentru sarbatoarea de Paște. Coloranții artificiali sunt tot mai blamați și intr-adevar aceștia ar trebui evitați cat mai posibil. Iata cum sa vopsiți ouale in mod natural.

- Vremea se va raci considerabil in acest weekend, meteorologii anunțand ca vor intra in vigoare atenționari de ploi, ninsori și intensificari ale vantului, iar temperaturile vor scadea pana aproape de 0 grade Celsius.

- Pana duminica inclusiv, la parterul Iulius Mall se desfașoara Targul de Sanatate și Frumusețe, la care participa peste 25 de expozanți. Oferta este deosebit de variata: de la semințe, fructe uscate, condimente pentru diabetici, ceaiuri, tincturi, sucuri pentru detoxifiere, catina, miere,…

- Gest impresionant facut de mai mulți elevi de la un liceu din București. Aceștia au inceput sa stranga bani pentru dotarea secției de ortopedie a spitalului Marie Curie din București. Pentru a se asigura ca misiunea lor este una de succes, aceștia au pus la cale un spectacol caritabil și un targ de…

- Magazinul Kuhntop din Lugoj isi asteapta in aceasta perioada clientii cu o gramada de surprize. Pentru ca pana la sarbatorile de Paste a ramas mai putin de o luna, lugojenii au ocazia sa gaseasca pe strada Jabarului o serie de produse la pret redus. Kuhntop a pus deja in vanzare traditionalele figurine…

- Doua minivacante ii asteapta pe romani de Paste si de 1 mai. Cel mai probabil, romanii vor avea cate patru zile consecutive de vacanta, de fiecare sarbatoare, insa pentru asta e nevoie de acordul presedintelui, respectiv de cel al guvernului. Romanii se pregatesc pentru o minivacanta de Paste, la inceputul…

- De opt martie, reprezentantii fortelor de ordine s-au intrecut in… felicitari ingenioase. Carabinierii au organizat un concert live intr-un centru comercial din Capitala, inspectorii de patrulare au urcat pe cai pentru a imparti flori in parc, iar politistii de frontiera s-au

- O slujba in cinstea fericitei Matroana de la Moscova a fost oficiata astazi la Catedrala Mitropolitana "Nașterea Domnului". Rugaciunile au fost dedicate implinirii a 20 de ani de la deshumarea moastelor sfintei, ale carei relicve se afla la Chisinau.

- Cu ocazia zilei de 8 martie florariile din Capitala pun la dispozitie cele mai frumoase compozitii de flori. Chiar daca preturile au fost majorate, barbatii nu au ezitat sa cumpere cate un buchet de flori pentru partea frumoasa din casa.

- Imaginile au fost depuse la dosarul de la Politie in cazul macelului din Herastrau", potrivit cancan.ro. Inregistrarile surprind momentele in care Georgiana Constantin si Bunesa de la Urlati sunt evacuate din club. Georgiana a fost luata pe sus si nu s-a calmat nici dupa ce bodyguardul a scos-o din…

- Fie ca vorbim despre Caraibe, Africa, Asia sau destinații din America de Nord, Centrala, Australia sau alte destinații turistice de pe mapamond, toate apar in oferta EXIMTUR pe anul acesta, prezentata la Targul de Turism Vacanța 2018. Reprezentanții agenției de renume național au pregatit…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- Mesajul lui Mihai Traistariu dupa finala Eurovision 2018. Artistul a ratat și anul acesta șansa de a reprezenta țara noastra, la Lisabona, ieșind pe locul 7 in concursul organizat la Sala Polivalenta duminica, 25 februarie. Artistul, care a fost la cea de-a noua participare, a postat pe contul de…

- Martisoare crosetate, pictate, din lemn, lut, hartie, flori uscate sau turta dulce, tablouri in tehnica quilling, creatii origami, cosuri cu flori din hartie viu colorata au fost doar cateva dintre numeroasele obiecte expuse spre vanzare de catre elevii si cadrele didactice participante la Targul de…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- Fetița Oanei Roman a implinit 4 ani, pe 21 februarie, iar parinții ei i-au organizat cea mai tare petrecere in acest weekend. Evenimentul a avut loc sambata, 24 februarie, intr-un local din Capitala, iar Isabela s-a distrat pe cinste alaturi de prietenii ei. Oana Roman a devenit mama in urma cu patru…

- Targul de Turism de la Romexpo continua Mii de persoane au vizitat standurile celor aproape 300 de firme care îsi prezinta ofertele la Târgul de Turism al României de la Complexul Romexpo din Capitala. Organizatorii au anuntat reduceri de pâna la 50% la pachetele turistice…

- Tabloul "Ciobanas cu turma de oi" de Nicolae Grigorescu va fi scos la vanzare la pretul estimativ de 35.000 - 65.000 de euro la licitatia de Martisor - pictura si sculptura organizata pe 28 februarie de Artmark in Capitala. Intre lucrarile cotate la sume ridicate se mai numara: "Ghiocel"…

- Din aceasta noapte, se intorc ninsorile si frigul patrunzator. Deja a nins in jumatate de tara si ne pregatim pentru un nou val de aer inghetat. Saptamana incepe cu ploi, ninsori si ger. Zapada se va asterne inclusiv in Capitala.

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis ultimele informații cu privire la urmatoarele fenomene din cursul zilelor urmatoare. Astfel, zonele din sudul și estul Munteniei sunt vizate de intensificari ale vantului și ninsori.

- Targul de Nunti Bucovina, organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava, va avea loc la finalul acestei saptamani, in perioada 9-11 februarie. Evenimentul se va desfasura la Iulius Mall Suceava, acolo unde vor fi prezenti peste 30 de expozanti, branduri de renume din domeniu. Aflat la cea de-a…

- Show-ul cu talente romanesti de la Antena 1 e deja in pregatiri. Prezentatorul emisiunii, Mircea Radu, a plecat deja cu caravana prin tara. Iata ce vom putea vedea. Juratii show-ului „Ie, Romanie!” S-a dat deja startul preselectiilor pentru emisiunea „Ie, Romanie!”, ce va rula in primavara aceasta la…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca in comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a municipiului Chișinau organizeaza Targul locurilor de munca in cadrul celei de-a XVII-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat in Moldova".

- Cunoscutul afacerist Razvan Munteanu și soția acestuia, artista Delia, fac investiții majore. Pe langa un nou local pe care il va deschide acesta, cei doi mai vor un apartament de lux. In urma cu ceva timp, Delia și soțul sau, Razvan Munteanu, investeau nu mai puțin de un milion de euro intr-un…

- Acesta se va desfașura pe platoul din fața Palatului Administrativ și pe strada Romul Veliciu, cea de langa Primarie, care va fi inchisa pentru 20 de zile. Primaria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura – organizatorul targului – pune la dispoziția comercianților 20 de casuțe, „pentru…

- Luna februarie este dedicata indragostiților și asta se va vedea mai ales in horoscop! Astrele au decis cine va zambi fericit de Sfantul Valentin și de Dragobete! Te numeri printre norocoși?

- Toate miresele tin cate aun buchet in mana in ziua marelui eveniment, iar pe mesele nuntasilor sunt asezate aranjamente florale multicolore. Te-ai intrebat vreodata de unde a pornit acest obicei? In Grecia Antica, mirele si mireasa purtau ghirlande in jurul gatului pentru a simboliza viata, speranta…

- Ce vești vin de la meteorologi și ce temperaturi ne așteapta in acest week-end? Potrivit informațiilor aparute, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal, insa principalele fenomene meteo care ne vor da batai de cap vor fi ninsorile, in unele zone chiar viscolite, si precipitatiile insemnate…

- Pentru atitudine conștiincioasa fața de indeplinirea misiunilor de serviciu, profesionalism și contribuție la menținerea ordinii publice și asigurarea securitații rutiere in perioada sarbatorilor de iarna pe durata activitaților organizate la Targul de Craciun din Capitala, zece angajați ai Inspectoratului…

- Vizita istorica a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a picat intr-un moment total nefericit din punct de vedere politic. Pentru prima oara un premier al Japoniei, a treia putere economica a lumii, ajunge in Romania, si nu are omolog si partener de discutii, pentru ca Mihai Tudose a demisionat. In aceste…

- Feeria sarbatorilor de iarna s-a incheiat in Capitala. Muncitorii de la "Spatii Verzi" au demontat bradul din Piata Marii Adunari Nationale, iar cei de la "Lumteh" au strans ghirlandele luminoase.Unii locuitori ai Capitalei au urmarit cu nostalgie procesul.

- Ieri, 10 ianuarie, s-au impinit 543 de ani de la Batalia de la Vaslui, in care oastea Moldovei condusa de Stefan cel Mare a repurtat o stralucita victorie asupra armatei otomane. Ca sa-i aduca un omagiu marelui Voievod, tinerii Mișcarii „Urmașii Lui Ștefan”, precum si membrii Federației de Lupta Naționala…

- Peste un milion de oameni, majoritatea copii, s-au plimbat pana acum la Targul de Craciun organizat de Guvern in centrul Capitalei. Aseara, vizitatorii s-au putut delecta in cadrul unui concert sustinut de mai multi interpreti autohtoni, printre care Geta Burlacu si Aurel. Chirtoaca.

- Noaptea de Revelion este plina de traditii, obiceiuri, dar si surperstitii. Aproape in fiecare colț al globului atat adulții, cat și copiii așteapta miracolele de Anul Nou. In Anul Nou sunt concepute cele mai secrete dorințe și cu mare credința se așteapta implinirea lor. Citește și MESAJE DE ANUL NOU…

- La scurta vreme dupa ce Consiliul Local al Municipiului Bucuresti a adoptat hotararea ca Parcul Herastrau sa isi schimbe numele in Parcul regele Mihai, Google Maps si Waze s-au ”updatat” si afiseaza noua denumire a unuia dintre cele mai mari parcuri din Capitala.

- La sfarșitul acestei saptamani, care se incheie cu Sarbatoarea Craciunului, tinerii de la Centrul Sfanta Maria din Golești au plecat in intampinarea lui Moș Craciun, la Brașov.Excursia a fost organizata de prietenii lor, voluntarii de la Colegiul Național Al. I. Cuza din Focșani, din clasele a…

- Surprize cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru veteranii din Chisinau. Ei au fost colindati de orchestra prezidentiala si cea a armatei si au primit daruri din partea Guvernului, in cadrul programului cultural-artistic "Acasa de Craciun".