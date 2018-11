Targul de Craciun din Resita

Organizatorii Targului de Craciun, care se va desfașura in perioada 1 decembrie 2018 – 01 ianuarie 2019, in Centrul Civic, au incercat sa aduca impreuna tineri și seniori, elevi, studenți și dascali, instituții de cultura și ONG-uri, pentru a contribui, in mod voluntar, la amenajarea Targului de Craciun din acest an. Fiecare stalp impodobit, fiecare colțișor amenajat, fiecare decorațiune reprezinta munca, imaginația și sufletul unor voluntari care au raspuns pozitiv invitației Primariei Reșița.

In acest an, Targul de Craciun din Reșița va vorbi, prin tot ceea ce reprezinta, despre familie…