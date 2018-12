Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului armat de marti de la Strasbourg, Cherif Chekatt, a fost impuscat mortal joi seara de politie in zona Neudorf/Meinau, relateaza AFP, dpa si Reuters, informeaza AGERPRES . Cherif Chekatt a fost ucis in urma unei operatiuni a politiei in zona, care a fost lansata in jurul orei locale 21.00…

- Politia l-a gasit pe Cherif Chekatt in Strasbourg, in cartierul Neudorf. Atacatorul a fost ucis de o patrula joi seara, dupa 48 de ore de cautari. Cherif Chekatt, autorul atacului de marti seara de la targul de Craciun din Strasbourg a fost impuscat mortal dupa 2 zile de cautari, in urma unei operatiuni…

- Atacatorul din urma cu doua zile din targul de Craciun de la Strasbourg a fost impușcat mortal de polițiști, joi seara. El a ucis trei persoane și a ranit alte 13, marți seara, reușind ulterior sa fuga cu un taxi. Articolul Ultima ora!Teroristul din STRASBOURG,impuscat mortal! apare prima data in 7est.ro…

- Tanarul in varsta de 29 de ani, Cherif Chekatt, nascut la Strasbourg, principalul suspect al atacului de la Targul de Craciun de acum doua zile, a fost anihilat de forțele de ordine joi seara, in cartierul Neudorf, transmite BFM TV.

- Autorul atacului armat de marti seara de la Targul de Craciun din Strasbourg (nord-estul Frantei) a fost auzit de martori strigand 'Allahu Akbar' (Allah este mare), a declarat miercuri procurorul general al Parisului, Remy Heitz, in cadrul unei conferinte de presa la tribunalul din Strasbourg, relateaza…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Un schimb de focuri a facut, marți seara, cel putin doi morti si zece raniti la Targul de Craciun de la Strasbourg (nord-vestul Frantei), fortele de ordine fiind in cautarea atacatorului care a reusit sa fuga, potrivit ministrului francez de interne si prefecturii departamentului, relateaza AFP si Reuters,…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne, citat de Reuters si BBC.