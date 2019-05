Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de obiecte vechi si valoroase se intalnesc pentru al optulea an, la Zalau, in cadrul unei noi editii a Targului Colectionarilor. Evenimentul este organizat de Asociatia Colectionarilor din Judetul Salaj si va avea loc sambata, 11 mai, incepand cu ora 9, in incinta Centrului de Cultura si…

- Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, de marti, de la ora 14.00, pana miercuri seara. In 18 judete va fi cod galben de furtuni, cantitatile de precipitatii urmand sa ajunga pana la 50 de litri…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, doua atenționari cod galben de ploi și vânt puternic pentru zilele de marți, 30 aprilie și respectiv miercuri, 1 mai, pentru zeci de județe din zona nordica și sudica a țarii, inclusiv litoralul. Prima atenționare cod galben de ploi…

- Acest weekend va fi unul diferit la Universitatea Politehnica Timisoara. Circa 1500 de elevi din toata țara și din Republica Moldova, un record de participare, vin la UPT unde vor avea ocazia sa cunoasca mediul universitar tehnic timișorean, dar si oferta de studii a instituției de invatamant superior.…

- „Romania in primul rand!” : Impartasim valorile si principiile liberale care vor readuce ROMANIA IN PRIMUL RAND Incredere, bucurie si optimism alaturi de colegii mei liberali din zona de Nord-Vest a Romaniei. Sala Polivalenta din Cluj a gazduit 6.500 de liberali din Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud,…

- Președintele Organizației Județene a PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca se afla pe lista posibililor candidați pentru alegerile europarlamentare din primavara acestui an. Potrivit Stiripesurse, una dintre cele mai interesante batalii se da in regiunea de Nord-Vest, intre filialele PSD din: Bihor, Bistrita-Nasaud,…

- Substituirea produselor obtinute din lapte cu grasimi hidrogenate si dezinformarea consumatorilor au atras amenzi in valoare de 1,274 milioane de lei si sanctiuni cu avertisment in 35 cazuri, in urma controalelor efectuate in acest an la 520 de unitati alimentare (patiserii, laboratoare cofetarie/patiserie,…

- "Clujul avea nevoie de aceste ambulante noi si este important ca în urmatorii ani, etapizat, sa fie reînnoit tot parcul auto. Cu siguranta ca toate municipiile din Cluj vor primi ambulante noi, inclusiv orasul Huedin. Sanatatea trebuie sa ramâna o prioritate pentru clujeni…