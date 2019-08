Stiri pe aceeasi tema

- Asfaltarea strazii de pamant Mihail Sadoveanu, din municipiul Suceava, le-a adus unora dintre locuitorii din zona mai multe probleme decat bucurie. Si asta deoarece odata cu asfaltul, in fata caselor lor a aparut un zid care in unele locuri ajunge la un metru si jumatate, blocand practic iesirea ...

- Un barbat de 40 de ani si-a parcat masina, blocand calea de acces spre Postul de Politie din Fratautii Vechi, judetul Suceava, dupa care a plecat la crasma din sat. Oamenii legii l-au gasit si l-au pus sa sufle in fiola. Soferul avea o alcoolemie uriasa.

- De luni, 10 iunie, accesul și ieșirea din parcarile subterane ale municipiului Suceava se vor face printr-un sistem cu bariere, prin emiterea unui tichet de parcare și plata acestuia, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a precizat ca se pot utiliza monede și bancnote de 1, 5 și 10 lei, aparatul…

- Primarii marilor orașe din Romania, care fac parte din Comitetul Director al Asociației Municipiilor din Romania, se intrunesc joi și vineri (6-7 iunie) la Suceava. Aceștia vor dezbate aici mai multe probleme care vizeaza municipiile din Romania și vor vizita o serie de obiective de interes, precum…

- Aruncatorul de disc Alin Firfirica, student in ultimul an al Facultații de Sport de la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, se afla intr-o forma sportiva foarte buna. Desemnat cel mai bun atlet al Romaniei in anul 2018, Firfirica a reușit la sfarșitul saptamanii trecute cea mai ...

- Peste 400 de copii insotiti de profesori si parinti, din judetul Suceava, precum si din alte judete ale tarii, au participat sambata la cea de-a XII-a editie a proiectului educational „Astazi e ziua mea". Evenimentul, dedicat zilei de 1 iunie, Ziua Copilului, a avut loc la Banesti ...

- Teleorman, avertizare de Cod galben de averse cu caracter torențial, vijelii și condiții de grindina in Eveniment / on 03/06/2019 at 11:29 / ANM a emis, pentru intervalul 3 iunie, ora 12:00 – 4 iunie, ora 6:00, o avertizare de Cod portocaliu, pentru Moldova, jumatatea de nord a Munteniei si…

- Cu ocazia vizitei Suveranului Pontif, a fost adusa de la Cacica, din judetul Suceava, la catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina“ din Iasi, icoana Maicii Domnului-Madona Neagra. E considerata facatoare de minuni, iar Papa Francisc, care a ajuns deja la Iasi, o va binecuvanta astazi.