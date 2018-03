Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt putine zile pana la Campionatul European de Box Under 22, care va aduce la Targu Jiu sute de pugilisti. Catalin Braila, presedintele Asociatiei Judetene de Box Gorj, a spus ca intrarea la meciuri va fi libera. Competitia se...

- Din lot nu lipsește clujeanca Cristina Laslo, care devine treptat o piesa importanta. La doar 21 de ani, handbalista evolueaza la Buducnost Podgorica, campioana Muntenegrului și are ca obiectiv participarea la Campionatul European din luna decembrie. În ciuda performanțelor, în inima…

- Reprezentantii Federatiei Romane de Box sunt la Targu Jiu de circa o saptamana, pentru a pregati Campionatul European de Box Under 22. Viceprimarul Aurel Popescu a dat asigurari ca organizarea este in grafic. Peste 600 de per...

- Municipiul Targu Jiu va fi gazda din aceasta saptamana a celei mai importante competitii de box de pe Continent din 2018. Este vorba de Campionatul European Under 22, care va debuta pe 25 martie. Concursul la care vor participa sportivi din peste 30 de tari europene va fi gazduit de Sala Sporturilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, pe site-ul oficial, prognoza meteo pentru primavara lui 2018. Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.

- In aceasta saptamana a avut loc cea de-a 19-a editie a Soirees de la Mode, show-ul fashion multibrand marca Alin Galatescu, pentru care 16 designeri au creat tinute tematice. Seara a fost dedicata marelui creator roman Constan...

- Vremea devine schimbatoare in urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor, in intervalul 14 – 25 martie 2018 vor fi precipitații semnificative și manifestari ale vremii specifice temperaturilor ridicate. In prima saptamana, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamani de prognoza,…

- Doi caini din Australia care au pazit cadavrul stapanului lor mort și-au gasit o noua casa. Dupa ce un barbat in varsta a murit singur, cei doi cani ai lui, Indigo și Blue, i-au vegheat trupul neinsuflețit timp de doua saptamani, pana cand a fost gasit de cineva.

- George Vlad Mariea, la cei 21 de ani ai sai, este unul dintre cei mai promitatori sportivi din Romania, ce practica lupte greco-romane. Sportivul muscelean ce, in prezent, este legitimat la Steaua, se poate lauda cu rezultate foarte bune de-a lungul timpului si reprezinta o speranta a acestui sport…

- Autoritatile din Targu Jiu se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru organizarea la Sala Sporturilor a Campionatului European de Box Under 22. Competitia va debuta pe 25 martie si se va incheia la inceputul lunii viitoare, respectiv ...

- Autoritatile din Targu Jiu se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru organizarea la Sala Sporturilor a Campionatului European de Box Under 22. Competitia va debuta pe 25 martie si se va incheia la inceputul lunii viitoare, respectiv pe 2 aprilie. Timp de o saptamana la Targu Jiu se vor afla…

- Capitanul Barcelonei, Andres Iniesta, s-a accidentat in timpul partidei cu Atletico Madrid din La Liga și a fost inlocuit de Andre Gomes in minutul 36. Internaționalul spaniol a suferit o leziune la bicepsul femural de la piciorul drept și va fi indisponibil pe o perioada de 3-4 saptamani.

- S-a tras cortina peste intrecerile Campionatului National de box de la Targu Jiu. Zece tineri vor reprezenta Romania la Campionatul European de Box Under 22, organizat tot la Targu Jiu, in luna martie. Cei doi campioni a...

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Sportiva ex-oradeana Eliza Molnar, fosta componenta a sectiei de tir sportiv din cadrul CS Universitar, a facut parte din echipa Romaniei, care a cucerit medalia de aur in proba de pusca aer comprimat 10 metri, la Campionatul European 2018.

- Romania, la Campionatul European de polo masculin 2018 din Spania. Tricolorii au surclasat Cehia in prima manșa a play-off-ului. Romania a invins Cehia cu 20-5 (5-1, 5-2, 6-2, 4-0) și si-a asigurat, practic, calificarea la turneul final de la Barcelona. Principalii marcatori ai echipei lui Dejan Stanojevici…

- In urma consultarii publice pe tema structurii anului scolar, ministrul educatiei, Valentin Popa, a aprobat calendarul pentru anul 2018-2019. Astfel, elevii vor incepe scoala pe 10 septembrie, iar primul semestru se va incheia pe 1 februarie. Va urma o saptamana de vacanta intersemestriala, iar cel…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 12 -25 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in TRANSILVANIA, intre 12 si 16 februarie, media temperaturilor diurne va avea usoare variatii de la o zi la alta, urmand a se incadra, in general,…

- Sute de maimute, considerate pe nedrept vectori de propagare a febrei galbene, au fost masacrate in ultimele saptamani in statul brazilian Rio de Janeiro, informeaza lexpress.fr. De la inceputul anului, 238 de maimute au fost gasite moarte in acest stat brazilian, in contextul in care 602 de maimute…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa dureze trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Decizia a fost luata in urma unei sedinte…

- Sala Polivalenta "implinește" doua milioane de spectatori Sala Polivalenta din Cluj va atinge, cu ocazia FedCup, cifra de doua milioane de spectatori. Conducerea SC Sala Polivalenta SA a anunțat pe Facebook ca, în 10 februarie, cu ocazia primei zile a întâlnirii România…

- Marmota Phil din Punxsutawney, o localitate din statul american Pennsylvania, si-a vazut umbra vineri dimineata si a prezis inca sase saptamani de iarna, informeaza DPA. Ingrijitorii marmotei Phil au anuntat vestea la rasaritul soarelui in Punxsutawney, o localitate cu o populatie de 5.500…

- Edilii din Targu Jiu au declarat razboi dricurilor. Reprezentanții primariei vor masuri mai stricte pentru patronii de firme mortuare și spun ca mașinile care transporta persoanele decedate nu ar trebui parcate la tot pasul, ci in locuri special amenajate. Viceprimarul Adrian Tudor este nemulțumit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, pe regiuni. In perioada 29 ianuarie – 11 februarie, vremea va fi schimbatoare. In prima saptamana a intervalului, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit, iar in cea de-a doua parte,…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- Autoritatile din Targu Jiu si reprezentantii Federatiei Romane de Box dau asigurari ca Sala Sporturilor din municipiu va putea gazdui la finalul lunii martie Campionatul European de Box Under 22. Primaria Municipiului Targu Jiu si Federatia Romana de Box organizeaza, ...

- Campionatul European de Box Under 22 va aduce la Targu Jiu peste 450 de participanti, sportivi, antrenori, arbitri si personal medical. Oficialii din cadrul Federatiei Nationale de Box au anuntat ca, pentru prima data in cadrul unei compe...

- Cosmin Contra este optimist dupa tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor, deși considera ca grupa Romaniei este una dificila. "Suntem intr-o grupa grea, o grupa echilibrata, dar putem sa ne luptam de la egal la egal cu toți adversarii. Sunt optimist, obiectivul meu ramane in continuare caștigarea grupei,…

- Romania, ghinionista la tragerea UEFA Nations League Tricolorii și-au aflat adversarii in noua competiție continentala care poate asigura calificarea la EURO 2020. Baieții pregatiți de Cosmin Contra vor juca împotriva Serbiei, Muntenegrului și Lituaniei. Grupa a 4-a, din care face parte…

- Primaria Municipiului Targu Jiu si Federatia Romana de Box organizeaza in perioada 24 martie – 2 aprilie in municipiu Campionatului European de Box Under 22. Competitia ar trebui sa fie gazduita de Sala Sporturilor din Targu Jiu, insa lucrarile au fost finalizate. Este vorba de montarea scaunelor si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 22 ianuarie – 4 februarie, in fiecare regiune a țarii: BANAT In primele 3 zile de prognoza valorile termice diurne vor fi in limite normale pentru aceasta perioada, iar…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- Campionatul European de volei din 2021 va fi gazduit de Romania. Vezi galeria foto + 4 + 4 La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competiții majore. Dupa jumatate de secol, Romania are șanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanți oameni din voleiul european au venit la București pentru…

- La un an dupa ce va organiza patru meciuri ale Campionatului European de Fotbal, Romania va fi gazda unei alte competitii majore. Dupa jumatate de secol, Romania are sanse mari sa organizeze din nou Campionatul European de volei. Cei mai importanti oameni din voleiul european au venit la…

- Brașovenii au luat cu asalt casieriile pentru a-și plati impozitele aferente anului 2018, inca din prima zi in care s-a putut face acest lucru. Astfel, 19.305 de contribuabili din Brasov au platit, in perioada 3-15 ianuarie 2018, impozitele pe cladirile, terenurile și autoturismele pe care le dețin,…

- Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai, la Timisoara, pune Romania pe harta marilor intreceri de atletism, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea. Aceasta competitie, la care si-au…

- Elevii si prescolarii se intorc de luni, 15 ianuarie 2018, la școala. Urmatoarea vacanta va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Structura anului școlar 2017-2018 vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie – 10…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Romania a intrat in febra Campionatului European de handbal masculin, care va debuta vineri in Croatia, dar nu cu echipa nationala, care nu se mai califica la acest gen de turneu final de 22 de ani, ci cu arbitrii Sorin Dinu si Constantin Din, dar si cu observatorul Alin Cirligeanu. Competitia…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Aurel Popescu, respinge posibilitatea ca Sala Sporturilor sa nu fie gata pana la Campionatul European de Box U22 din martie. Firma care trebuia sa asigure scaunele a intrat in faliment, ceea ce duce la de...

- Boala teribila care ucide in chinuri groaznice.Trei oameni și-au pierdut deja viața, pana acum, iar leacul nu a fost gasit. Expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii au trimis echipe in teren pentru a incerca sa stopeze ce s-ar putea dovedi o epidemie majora. O epidemie in Sudan ar putea fi catastrofala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in fiecare regiune a țarii, in intervalul 8 – 21 ianuarie: BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere treptata de la 13 grade, valoare ce caracterizeaza o vreme…

- Federația Romana de Box intenționeaza sa organizeze la Targu Jiu Campionatul European de Box sub 22 de ani. Competiția va avea loc in perioada 24 martie – 2 aprilie 2018, insa aceasta este in pericol sa nu se mai desfasoare pentru ca lucrarile la Sala Sporturilor sunt intarziate. Primarul din Targu…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca incepand cu data de 8 ianuarie 2018, infiinteaza o noua linie urbana de transport in comun, nr. 18, pe relatia Str. Posada – Str. Voievodul Gelu, avand urmatorul traseu: Dus: Str. Posada, P-ta Baba Novac,…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in Capitala sunt, in medie, cu 10 grade mai mult decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana vor aparea precipitatii in majoritatea zonelor tarii.

- O luna pana la Campionatul European de futsal 2018 din Slovenia. Tricolorii sunt in grupa C, alaturi de Portugalia și de Ucraina. A ramas o luna pana cand tricolorii vor debuta in editia Slovenia 2018 a Campionatului European de futsal! In 31 ianuarie, de la ora 19:00, Romania si Portugalia se vor intalni…

- Ungureanu a declarat pentru u-cluj.ro: ”Am participat la diverse competiții anul acesta și fiecare este dificila în felul ei, însa Campionatul Mondial si Campionatul European sunt competitiile de vârf unde fiecare sportiv îsi doreste sa urce pe podium. Ma simt onorata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in fiecare regiune a țarii, in intervalul 26 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018: BANAT Pana pe 28 decembrie va fi o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori…