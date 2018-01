Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, peste 40 de pompieri intervin cu sase autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafata de o mie de metri patrati a unui abator din comuna Targsoru Vechi, arderea fiind una…

- Un incendiu puternic a cuprins, sâmbata seara, un abator din comuna prahoveana Târgsoru Vechi, în curtea societatii aflându-se si doua rezervoare de combustibil, fara a fi însa pericol din cauza acestora.

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Alarma generala in localitatea Calugareni, județul Prahova, unde nu mai puțin de opt case au ars, in nicio luna, iar concluziile specialiștilor sunt șocante: de fiecare data, focul a fost pus. Ciudat este faptul ca polițiștii au prins un suspect care este internat la psihiatrie și au și probat unele…

- Cincisprezece autobuze au ars in noaptea de joi spre vineri in urma unui incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, fara a exista persoane ranite. De asemenea, exista pericol de prabusire a acoperisului cladirii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 60 de metri patrati si a cuprins un depozit in care sunt produse usor inflamabile, respectiv vopsea si diluant. Depozitul apartine unei fabricide…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o pensiune din statiunea Azuga, mai multi turisti fiind evacuati. Proprietatea, ridicata in urma cu doi ani, ar apartine familiei lui Adrian Nastase. Incendiul a izbucnit la o anexa a pensiunii “Le Chalet” din statiunea Azuga, transmite News.ro. Conform reprezentantilor…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii, informeaza…

- Locotenentul Dan Lazar, 26 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj, a salvat in a doua zi de Craciun, trei persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților ISU, pompierul era in timpul liber, petrecandu-și Craciunul intr-o locuința din municipiul…

- O pensiune din orasul Patârlagele a fost cuprinsa de flacari sâmbata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau. Nicio persoana nu a fost ranita.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare,…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Asa cum am dezvaluit inca de acum 2 ani, clubul BAHA din Ploiesti nu detine multe dintre autorizatiile obligatorii de functionare, printre care, de departe cea mai grava, autorizatia de asigrare la incendiu. In urma unui control al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova (ISU),…

- Un incendiu a izbucnit marti la biserica de lemn din satul Vaideiu, comuna Ogra, focul fiind stins de localnici si de pompierii voluntari. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Un grav accident a avut loc pe DN 72, care face legatura intre municipiul Ploiesti si municipiul Targoviste. Doua autoturisme s-au ciocnit violent in zona Parcului industrial Ploiesti, la cativa kilometri de intrarea in oras, accidentul avand loc in conditiile in care in zona este ceata, iar vizibilitatea…

- Un grav accident rutier a avut loc, aproape de miezul noptii, pe DN 72, in judetul Prahova, unde o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.Doua autoturisme s au ciocnit, deocamdata, din cauze necunoscute, in urma impactului extrem de violent unul dintre ele rupandu se in doua.Purtatorul de cuvant…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta efectueaza astazi un exercitiu la Spitalul Clinic CF Constanta, situat pe bulevarul 1 Mai 5 7.Potrivit ISU Dobrogea in cadrul exercitiului va fi simulat un incendiu in unitatea sanitara.Revenim cu imagini…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta seara la o cladire de pe strada Berariei din Cluj-Napoca, la fața locului intervenind mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Cluj.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și numeroase echipaje de la Ambulanța și Poliție Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de zrgența la City Park Mall, acolo unnde a izbucnit un incendiu. La fața locului se afla și echipaje de la Ambulanța. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat…

- Cisterna a fost trasa pe un camp, la aproximativ un kilometru de Drumul National 25 si se evalueaza posibilitatea de transvazare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, mai multe echipaje asigura masuri de securitate la o cisterna incarcata cu…

- Doua persoane, intre care un copil de noua ani, au suferit politraumatisme și arsuri, dupa ce cabana in care se aflau, situata in zona Geamana, intre localitațile brașovene Codlea și Vladeni a fost cuprinsa de flacari, sambata dupa amiaza, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Zeci de oameni din Breaza au fost scoși din case și duși la sala de sport din oraș. Masura a fost luata de catre autoritațile din județul Prahova, care vor sa puna populația la adapost in cazul unei explozii. Conform celor mai recente date puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- V. Stoica O intervenție deosebit de dificila au avut, aseara, pompierii prahoveni, dupa ce dintr-un vagon al unui tren de marfa, care a fost oprit in halta de mișcare de la Breaza, plin cu azotat de amoniu – o substanța extrem de inflamabila – a fost observata ieșind o dara de fum. Avand in vedere pericolul,…

- Echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova intervin, marti seara, in gara Breaza Nord, unde dintr-un vagon incarcat cu azotat de amoniu al unui marfar iese fum. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a confirmat ca exista pericol de explozie. Conform purtatorului de cuvant…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova au fost solicitați in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru asigurarea de masuri specifice in Breaza nord, la un vagon incarcat cu nitrat de amoniu. Din primele informații iese fum de deasupra vagonului. Se intervine pentru…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii acționeaza pentru racirea vagonului. Potrivit sursei citate, procedura are rolul de a reduce riscul unei explozii. Circulația in gara Breaza Nord, județul Prahova, a fost intrerupta in urma incidentului. Autoritațile…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova au fost solicitati, marti dupa amiaza, sa intervina pentru asigurarea de masuri specifice în Breaza, la un vagon încarcat cu nitrat de amoniu care a luat foc.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru asigurarea de masuri specifice in Breaza nord, la un vagon incarcat cu nitrat de amoniu. Din primele informatii iese fum de deasupra vagonului. Se intervine pentru racire…

- Un puternic incendiu a izbunit, marti dupa-amiaza, la o casa din localitatea Moieciu de Sus, judetul Brasov, iar flacarile s-au extins la o pensiune in care nu sunt turisti. Cinci persoane au facut atac de panica si au avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar flacarile risca sa se extinda la alte doua…

- Un incendiu deosebit de violent a izbucnit luni seara in sala mașinilor a Dragorului Maritim 24 "Sublocotenent Alexandru Axente", acostat in dana militara a Portului Constanța Nord (Dana 0). Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa și spuma s-au deplasat in cartierul ploieștean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul bisericii din zona. Flacarile…

- Pompierii prahoveni au interveni, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei biserici din municipiul Ploiești, focul fiind provocat de un conductor electric neizolat. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Un incendiu violent a izbucnit, in aceasta seara, la un service auto situat pe DN 1, in comuna prahoveana Puchenii Mari, satul Puchenii Mosneni.Se pare ca in interior s ar afla mai multe substante inflamabile si mai multe autoturisme.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, zeci…

- Incendiul care a cuprins, vineri seara, un service auto situat pe DN 1, in comuna prahoveana Puchenii Mari, satul Puchenii Moșneni, a fost lichidat de pompieri dupa o intervenție care a durat mai mult de o ora, echipajele ramanand la fața locului pentru inlaturarea efectelor negative. Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la un service auto de pe DN1, in raza localitații Puchenii Mari. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pnetru Situații de Urgența (ISU) Prahova, suprafața aproximativa a care a luat foc este de 1500 mp. In service se afla mai multe autoturisme. In acest…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, Raluca Vasiloae, zeci de pompieri intervin cu șapte autospeciale la Puchenii Moșneni pentru stingerea unui incendiu, flacarile care au cuprins un service manifestandu-se pe o suprafața aproximativa de 1.500 de…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, Raluca Vasiloae, zeci de pompieri intervin cu șapte autospeciale la Puchenii Moșneni pentru stingerea unui incendiu, flacarile care au cuprins un service manifestandu-se pe o suprafața aproximativa de 1.500 de…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la un service auto situat pe DN 1, in comuna prahoveana Puchenii Mari, satul Puchenii Moșneni, primele date aratand ca in interior sunt multe substanțe inflamabile și mai multe autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, la un service auto situat pe DN 1, in comuna prahoveana Puchenii Mari, satul Puchenii Mosneni, primele date aratand ca in interior sunt multe substante inflamabile si mai multe autoturisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Ref are cinci ani, iar Valentin Asene se ocupa de el din 2016 cand l-a preluat de la un coleg care a ieșit la pensie. [citeste si] "Il antrenez zilnic, aproximativ 6 - 8 ore, in funcție de anotimp. Folosim in dresaj diferite persoane pentru a-i complica urma. (...)…

- Copila a fost lasata nesupravegheata, langa casa, cateva minute, a spus mama care a sunat la 112 si a anuntat disparitia. Potrivit datelor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, echipe de inteventie ale acestei structuri particopa,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, o femeie a sunat la 112 si a anuntat ca fetita ei, in varsta de doi ani, a disparut in padure. Femeia a povestit ca s-a certat cu concubinul sau si a plecat de acasa cu fetita, iar ulterior…

- Femeia a suferit multiple traumatisme dupa ce a cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, la fața locului s-a deplasat un echipaj de terapie intensiva mobila cu medic.

- Un incendiu violent a izbucnit, joi dimineata, la o hala de vopsitorie din comuna prahoveana Brazi, flacarile manifestandu-se la acest moment pe o suprafata de aproximativ o mie de metri patrati.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca…

- O femeie care conducea un autoturism pe Valea Prahovei, a pierdut controlul volanului, iar autovehicului s-a rasturnat pe plafon, intr-o curte de pe marginea drumui, la o diferenta de nivel de 25 de metri. In urma accidentului, femeia aflata la volan a scapat doar cu rani superficiale. Potrivit politistilor,…

- 20 de pompieri vor lucra, in ture, la Filipestii de Padure in cadrului unui punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova care va fi deschis, in curand, in localitate. Unitatea va beneficia, potrivit informatiilor furnizate de catre Primaria Filipestii de Padure, de toate dotarile…

- – pompierii bacauani s-au intalnit ieri cu reprezentantii primariilor, proiectanti si directori de scoli, pentru a le prezenta legislatia in domeniu si care sunt obligatiile lor in acest proces de obtinere a documentelor ISU Ziua a inceput cu o conferinta de presa, sustinuta la sediul Inspectoratului…